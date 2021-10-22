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Украинские команды имеют шанс присоединиться к новому проекту в европейском футболе.

The Athletic опубликовал новые подробности относительно возможного будущего перезапуска европейской Суперлиги.

Как и прежде, развитием и созданием нового турнира занимаются Ювентус, Реал и Барселона, которым еще предстоит много юридической работы для запуска нового проекта.

По информации источника, Суперлига заинтересована в приглашении медийных клубов, которые уже переросли свой уровень во внутренних чемпионатах, в которых они берут чемпионство, доминируя в большинстве матчей, но не добиваются больших успехов в Лиге чемпионов.

Предполагается, что речь идет о чемпионатах Шотландии, Турции, Украины, Португалии, Бельгии, Нидерландов и России.

Ранее, многих футбольных личностей смутил тот факт, что Суперлига хотела привлечь на постоянные выступления лишь 15 клубов. Из-за этого организаторы проекта думают над созданием нескольких дивизионов по 20 команд, где будут три уровня и свои подгруппы — в общей сложности в турнире смогут принять участие 140 клубов.

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