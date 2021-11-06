Англия
06 ноября 2021, 16:28
Сити сумел переиграть Юнайтед в дерби Манчестера
Коллектив Хосепа Гвардиолы фактически разгромил тактику соперников, чему точно не удастся отыскать подтверждения на табло.
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити, Getty Images
06 ноября 2021, 16:28
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 0:2
Голы: Байи, 7 (авт.), Силва, 45
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Линделеф, Байи (Санчо, 46), Магуайр — Ван-Биссака, Фернандеш, Мактоминей, Фред (ван де Беек, 80), Шоу (Алекс Теллес, 73) — Гринвуд (Рашфорд, 66), Роналду.
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу — Гюндоган, Родри, Силва — Жезус, де Брюйне, Фоден.
Предупреждения: Роналду — Канселу, Силва.