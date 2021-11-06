Подопечные Томаса Тухеля упустили победу в конце игры.
Челси - Бернли, getty images
06 ноября 2021, 18:53
Челси в рамках поединка одиннадцатого тура чемпионата Англии принимал на своем поле Бернли и сыграл вничью.
Подопечные Томаса Тухеля открыли счет усилиями Кая Хаверца на 33 минуте, но Выдра восстановил паритет под занавес встречи и принес своей команде балл.
Челси — Бернли 1:1
Голы: Хаверц, 33 — Выдра, 80
Челси: Менди — Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Чилуэлл — Баркли (Лофтус-Чик, 73), Жоржиньо, Канте (Маунт, 85) — Хавертц, Хадсон-Одои (Пулишич, 85).
Бернли: Поуп — Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор — Гудмундссон (Выдра, 70), Вествуд, Браунхилл - Вуд (Родригес, 61), Корне, Макнил.
Предупреждения: Джеймс — Вествуд, Корне, Тарковски, Браунхилл