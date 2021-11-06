Англия

Завершились два поединка чемпионата Англии.

Кристал Пэлас в рамках поединка одиннадцатого тура чемпионата Англии принимал на своем поле Вулверхэмптон и добился уверенной победы.

Кристал Пэлас — Вулверхэмптон 2:0

Голы: Заа, 61, Галлахер, 78

Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл — Куяте, Макартур (Шлупп, 80), Галлахер, Заа — Бентеке (Айю, 89), Эдуар (Олисе, 80).

Вулверхэмптон: Жозе Са — Семеду (Траоре, 68), Коуди, Саисс, Килмен, Аит-Нури — Моутинью, Рубен Невеш — Хван Хи Чхан (Фабиу Силва, 90), Хименес, Тринкау (Поденсе, 68).

Предупреждения: Олисе — Моутиньо

Брентфорд, в свою очередь, играл против Норвича и потерпел поражение со счетом 1:2. Для "канареек" это первая победа в текущем розыгрыше АПЛ.

Брентфорд — Норвич 1:2

Голы: Генри, 60 — Норманн, 6, Пукки, 29

Брентфорд: Альваро Фернандес — Йоргенсен (Гуд, 12), Янссон, Пиннок, Генри (Форсс, 69) — Канос, Нергор, Йенсен, Янельт (Годдос, 46) - Тоуни, Мбемо.

Норвич: Крул — Ааронс, Гибсон, Омобамиделе, Уильямс — Дауэлл (Яннулис, 74), Рашица, Маклин, Ле-Мелу — Норманн, Пукки (Сарджент, 78).

Предупреждения: Тони, Гуди — Норманн, Омобамиделе, Ааронс