Англия

Команды провели равный поединок, не сумев выявить сильнейшего.

В 11-м туре Английской Премьер-Лиги Брайтон на своем поле принимал Ньюкасл.

Хозяева поля сумели открыть счет уже в середине первого тайма усилиями Троссарда, который реализовал пенальти. Однако, на 66-й минуте Хэйден сравнял счет в матче с передачи Кларка.

Впереди у команд было 24 минуты основного времени, чтобы выявить сильнейшего, однако команды лишь обменивались желтыми карточками, а под конец встречи голкипер хозяев Санчес и вовсе заработал удаление.

"Сороки" не сумели воспользоваться тем, что в воротах соперника на несколько минут стал полевой игрок, как итог — ничья 1:1.

Брайтон — Ньюкасл 1:1

Голы: Троссард, 24 (пен.) — Хэйден, 66

Брайтон: Санчес — Кукурелья, Данк, Даффи, Велтман — Марч (Мопе, 66), Биссума, Лаллана, Мвепу (Алистер, 46), Лэмпти (Уэбстер, 75) — Троссард

Ньюкасл: Дарлоу — Ритчи, Кларк, Ласселс, Крафт (Гейл, 90+3), Мерфи — Сен-Максимен, Шелви, Хэйден, Альмирон — Уилсон

Предупреждения: Лаллана, Уилсон, Шелви, Мерфи, Ласселс, Мопе, Биссума.

Удаление: Санчес, 90+2.