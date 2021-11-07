Англия

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, представляют вашему вниманию анонс матча 11-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Вест Хэмом и Ливерпулем, которое пройдет на Лондон Стэдиум.

Вест Хэм — Ливерпуль

Воскресенье, 7 ноября, 18:30. Лондон Стэдиум, Лондон. Главный арбитр — Крейг Поусон. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Вест Хэм продолжает радовать своих болельщиков и в текущем сезоне, с успехом чередуя матчи Лиги Европы и английской Премьер-лиги. Во втором по силе еврокубке, несмотря на последнюю ничью с бельгийским Генком, подопечные Дэвида Мойеса возглавляют свою группу, тогда как даже возможное поражение в предстоящей встрече с Ливерпулем с большой долей вероятности оставит их на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ за счет разницы забитых и пропущенных мячей.

Успехи Вест Хэма в прошлом месяце сделали главного тренера команды Дэвида Мойеса одним из кандидатом на звание лучшего наставника АПЛ в октябре. И нельзя сказать, что данное решение от представителей Премьер-лиги какое-то незаслуженное. Единственная неудача "молотобойцев" произошла в начале минувшего месяца против Брентфорда (1:2), после чего лондонский клуб одолел Эвертон, Тоттенхэм и Астон Виллу.

Глядя на последние результаты Ливерпуля, у некоторых может сложиться ложное впечатление, что подопечные Юргена Клоппа сейчас на спаде. Пусть по итогам прошлого месяца Ливерпуль и потерял лидирующую строчку, однако, если сравнивать с тем же лондонским Челси, календарь у мерсисайдцев был далеко не самым простым.

Тем не менее, подопечные Юргена Клоппа сыграли вничью с Манчестер Сити и разгромили Манчестер Юнайтед, которые перед стартом сезона записывались в число явных претендентов на чемпионский титул. Единственной осечкой "красных" можно считать последнюю ничью с Брайтоном, но и "чайки", напомним, не являются проходным соперником, и сейчас они пытаются зацепиться за еврокубковую зону, пусть даже задача такая вряд ли ставится. К слову, лидирующий Челси вчера сделал Ливерпулю нежданный подарок, сыграв вничью с Бернли, поэтому у "красных" есть неплохая возможность вновь сравняться с "пенсионерами" по количеству набранных очков — для этого нужно побеждать неуступчивый Вест Хэм.

По версии букмекеров, неочевидным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 1,74, тогда как потенциальный успех Вест Хэма оценивается показателем 4,60. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,10.

Ориентировочные составы

Не сыграют: ... — Фирмино, Кейта, Эллиотт, Милнер, Гомес, Джонс.

Под вопросом: Ярмоленко, Влашич — ...

Результаты последних очных встреч

Текущая форма

Интересные факты

- Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах забивал в каждом из первых пяти выездных матчей Ливерпуля в Премьер-лиге в этом сезоне, став вторым игроком, добившимся такого результата после Тьерри Анри в Арсенале в кампании-2001/02.

- Только обладатель титула Премьер-лиги Манчестер Сити (80) и действующий чемпион Европы Челси (66) заработали больше очков в Премьер-лиге в 2021 году, чем Вест Хэм (62).