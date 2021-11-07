Англия

Итальянский специалист высказался об игровом спаде одного из футболистов своей команды.

В последнее время атакующий полузащитник Тоттенхэма Деле Алли потерял статус ключевого футболиста своей команды, что начало происходить еще во времена руководства Жозе Моуриньо.

Нынешний главный тренер "шпор" Антонио Конте рассказал, если ли у 25-летнего англичанина будущее в клубе из Северного Лондона.

"У Деле Алли большой потенциал, он силен физически и очень хорош. Сейчас мы начинаем с чистого листа. Я говорю каждому игроку, а не конкретно Деле, покажите мне, что вы достойны играть с самого начала, и я дам вам шанс сыграть", — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Деле Алли провел за Тоттенхэм 12 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 2 гола и отдать 1 результативную передачу.