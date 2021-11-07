Англия

Полузащитник лондонского клуба поделился первыми впечатлениями от работы с итальянским наставником.

Полузащитник Тоттенхэма Пьер-Эмиль Хейбьерг поделился впечатлениями от работы с новым наставником команды Антонио Конте.

Футболист сборной Дании считает, что его команде очень повезло с таким назначением.

"Это фантастика — работать с таким именитым тренером. Мы чувствуем, что Конте хочет помочь клубу и вывести нас на новый уровень. Он организован, энергичен, требователен — это все располагает к нему.

Мы уже ощущаем то улучшение, которое должно было прийти с новым наставником. Мы все четко понимаем свои роли в команде", — приводит слова Хейбьерга Sky Sports.

Напомним, в первом матче Антонио Конте во главе клуба Тоттенхэм обыграл Витесс в Лиге конференций.