Полузащитник лондонского клуба поделился первыми впечатлениями от работы с итальянским наставником.
Пьер-эмиль Хейбьерг, getty images
07 ноября 2021, 16:20
Полузащитник Тоттенхэма Пьер-Эмиль Хейбьерг поделился впечатлениями от работы с новым наставником команды Антонио Конте.
Футболист сборной Дании считает, что его команде очень повезло с таким назначением.
"Это фантастика — работать с таким именитым тренером. Мы чувствуем, что Конте хочет помочь клубу и вывести нас на новый уровень. Он организован, энергичен, требователен — это все располагает к нему.
Мы уже ощущаем то улучшение, которое должно было прийти с новым наставником. Мы все четко понимаем свои роли в команде", — приводит слова Хейбьерга Sky Sports.
Напомним, в первом матче Антонио Конте во главе клуба Тоттенхэм обыграл Витесс в Лиге конференций.