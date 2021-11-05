Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги конференций.
Игроки Тоттенхэма, Getty Images
05 ноября 2021, 07:27
В рамках четвертого тура группового этапа Лиги конференций лондонскому Тоттенхэму противостоял нидерландский Витесс.
Данное противостояние стало первым для Антонио Конте на посту главного тренера "шпор", и дебют выдался для итальянского специалиста весьма удачно — его команда вышла победителем из голевой феерии в первом тайме (3:2).
Обзор матча:
Тоттенхэм — Витесс 3:2
Голы: Сон Хын Мин, 14, Моура, 22, Расмуссен, 28 (автогол) — Расмуссен, 32, Беро, 39.
Тоттенхэм: Льорис — Дэвис, Дайер, Ромеро — Регилон, Хейбьерг (Ло Чельсо, 87), Скипп (Уинкс, 73), Эмерсон — Сон Хын Мин (Ндомбеле, 72), Лукас Моура (Санчес, 73), Кейн
Витесс: Шуберт — Расмуссен, Базур, Дуки — Виттек, Тронстад (Ороз, 90), Беро, Даса — Гбоо (Опенда, 46), Бейтинк (Хаувен, 86), Фредериксен (Дарфалу, 74)
Предупреждения: Бейтинк, Дуки, Базур, Ромеро.
Удаления: Ромеро, 59 (вторая желтая), Дуки, 80, Шуберт, 84.