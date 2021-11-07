Англия

Завершились три поединка 11-го тура чемпионата Англии.

В рамках 11-го тура английской Премьер-лиги Арсенал принимал Уотфорд на Эмирейтс Стэдиум.

Несмотря на то, что у подопечных Микеля Артеты было множество моментов заранее закрыть игру, победителя данного противостояния определил единственный гол Эмиля Смита-Роу на 56-й минуте.

Стоит отметить, что, помимо гола англичанина, в сетке ворот Бена Фостера еще дважды оказывался мяч, однако голы Арсенала отменялись из-за положения вне игры. Также голкипер Уотфорда несколько раз спасал свою команду, включая отбитый пенальти Обамеянга в первом тайме.

Арсенал — Уотфорд 1:0

Гол: Смит-Роу, 56

Арсенал: Рамсдейл, Томиясу, Габриэль, Уайт, Нуну Тавареш, Сака (Мартинелли, 90), Смит-Роу (Эль-Ненни, 86), Мэйтленд-Найлз, Локонга, Ляказетт (Эдегор, 69), Обамеянг.

Уотфорд: Фостер, Фемения, Кэткарт (Флетчер, 90), Нкулу, Роуз, Сиссоко, Куцка, Туфан (Жоао Педро, 62), Сарр, Кинг, Деннис (Эрнандес, 74).

Предупреждения: Локонга, Томиясу, Обамеянг, Габриэль — Кинг, Куцка, Сиссоко.

Удаление: Куцка (Уотфорд), 89

В параллельном матче Эвертону противостоял Тоттенхэм на Гудисон Парк.

За два полноценных тайма командам так и не удалось вскрыть оборону друг друга, а финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Эвертон — Тоттенхэм 0:0

Эвертон: Пикфорд, Коулмэн, Годфри, Кин, Динь, Грэй (Гбамен, 90), Таунсенд, Делф (Дэвис, 60), Аллан (Холгейт, 82), Гордон, Ришарлисон.

Тоттенхэм: Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Ромеро, Регилон (Доэрти, 71), Сон Хын Мин (Ндомбеле, 85), Лукас Моура (Ло Чельсо, 71), Хейбьерг, Скипп, Кейн.

Предупреждения: Делф, Ришарлисон, Делф — Регилон, Ромеро, Ндомбеле, Скипп.

Удаление: Холгейт (Эвертон), 90+2

Еще в одном противостоянии Лидс Юнайтед встретился с Лестер Сити на Элланд Роуд.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами, когда на гол Рафиньи ответил Харви Барнс, однако в дальнейшем ни Лидс, ни Лестер реализовать свои моменты так и не смогли.

Итогом поединка стала ничья — 1:1.

Лидс — Лестер 1:1

Голы: Рафинья, 26 — Барнс, 28

Лидс: Меслье, Даллас, Купер, Льоренте, Стрейк, Харрисон (Робертс, 83), Форшоу (Крессуэлл, 90), Филлипс, Рафинья, Родриго, Джеймс.

Лестер: Шмайхель, Рикарду Перейра, Эванс, Сеюнджю, Кастань, Ндиди, Тилеманс (Дьюзбери-Холл, 77), Сумаре, Барнс (Амарти, 70), Варди, Лукман (Мэддисон, 80).

Предупреждения: Рафинья — Ндиди .