Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Лестер в рамках поединка одиннадцатого тура чемпионата Англии отправился в гости к Лидс Юнайтед и сыграл вничью.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами, когда на гол Рафиньи ответил Харви Барнс, однако в дальнейшем ни Лидс, ни Лестер реализовать свои моменты так и не смогли.

Обзор матча:

Лидс — Лестер 1:1

Голы: Рафинья, 26 — Барнс, 28

Лидс: Меслье, Даллас, Купер, Льоренте, Стрейк, Харрисон (Робертс, 83), Форшоу (Крессуэлл, 90), Филлипс, Рафинья, Родриго, Джеймс.

Лестер: Шмайхель, Рикарду Перейра, Эванс, Сеюнджю, Кастань, Ндиди, Тилеманс (Дьюзбери-Холл, 77), Сумаре, Барнс (Амарти, 70), Варди, Лукман (Мэддисон, 80).

Предупреждения: Рафинья — Ндиди .