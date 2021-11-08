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Вест Хэм - Ливерпуль, getty images
08 ноября 2021, 00:07
В матче 11 тура чемпионата Англии Вест Хэм на своем поле принимал Ливерпуль и добился победы со счетом 3:2.
"Молотобойцы" открыли счет благодаря автоголу Алиссона, но Александер-Арнольд восстановил паритет еще в первом тайме.
Во второй половине игры Вест Хэм забил еще дважды, на что гости ответили только точным ударом Ориги.
Обзор матча:
Вест Хэм - Ливерпуль 3:2
Голы: Алиссон, 4, (аг), Форналс, 68, Зума, 75 — Александер-Арнольд, 41, Ориги, 83.
Вест Хэм: Фабьянськи, — Джонсон, Огбонна (Доусон, 22), Зума, Крессуэлл — Соучек, Райс, Форнальс — Антонио, Бенрахма (Масуаку, 86), Боуэн (Цоуфал, 84).
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Тиаго Алькантара, 69), Фабиньо (Минамино, 80) — Салах, Мане, Диогу Жота (Ориги, 76).
Предупреждения: Соучек, 45, Александер-Арнольд, 55