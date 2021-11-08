Англия

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В матче 11 тура чемпионата Англии Вест Хэм на своем поле принимал Ливерпуль и добился победы со счетом 3:2.

"Молотобойцы" открыли счет благодаря автоголу Алиссона, но Александер-Арнольд восстановил паритет еще в первом тайме.

Во второй половине игры Вест Хэм забил еще дважды, на что гости ответили только точным ударом Ориги.

Обзор матча:

Вест Хэм - Ливерпуль 3:2

Голы: Алиссон, 4, (аг), Форналс, 68, Зума, 75 — Александер-Арнольд, 41, Ориги, 83.

Вест Хэм: Фабьянськи, — Джонсон, Огбонна (Доусон, 22), Зума, Крессуэлл — Соучек, Райс, Форнальс — Антонио, Бенрахма (Масуаку, 86), Боуэн (Цоуфал, 84).

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Тиаго Алькантара, 69), Фабиньо (Минамино, 80) — Салах, Мане, Диогу Жота (Ориги, 76).

Предупреждения: Соучек, 45, Александер-Арнольд, 55