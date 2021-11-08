Англия

Нигерийский вратарь продолжит карьеру в Англии.

Уотфорд объявил о подписании долгосрочного контракта с нигерийским голкипером Мадукой Окойе.

"Шершни" выкупили контракт 22-летнего голкипера, заплатив Спарте из Роттердама 6 млн евро. Контракт подписан на пять с половиной лет и вступит в действие с 1 января 2022 года.

Также сообщается, что до конца сезона 2021/22 футболист останется в стане Спарты.

В текущем сезоне футболист провел 13 поединков за свой клуб во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей и 2 матча отстоял "на ноль".

Ранее Уотфорд подписал контракт с защитником Николя Нкулу.