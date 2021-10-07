Англия

Английская команда усилила оборонительную линию.

Уотфорд совсем недавно подписал соглашение с новым главным тренером — команду возглавил Клаудио Раньери.

Первое подписание не заставило себя долго ждать. Как сообщает официальный сайт английского клуба, Уотфорд договорился с Николя Нкулу.

В текущем сезоне Николя Нкулу провел в футболке Торино 20 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться единственным взятием ворот.

Напомним, что вариант с подписанием центрального защитника рассматривали и другие английские клубы, среди которых Манчестер Юнайтед.