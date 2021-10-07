Английская команда усилила оборонительную линию.
Николя Нкулу, фото Уотфорд
07 октября 2021, 21:30
Уотфорд совсем недавно подписал соглашение с новым главным тренером — команду возглавил Клаудио Раньери.
Первое подписание не заставило себя долго ждать. Как сообщает официальный сайт английского клуба, Уотфорд договорился с Николя Нкулу.
В текущем сезоне Николя Нкулу провел в футболке Торино 20 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться единственным взятием ворот.
Напомним, что вариант с подписанием центрального защитника рассматривали и другие английские клубы, среди которых Манчестер Юнайтед.