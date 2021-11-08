Англия

Английский специалист близок к новому назначению.

Руководство Норвича продолжает поиски нового главного тренера, после того как отправило в отставку Даниэля Фарке.

В понедельник, 8 ноября боссы "канареек" провели встречу с Фрэнком Лампардом, который является одним из главных кандидатов на вакантный пост, сообщает Фабрицио Романо.

Тем не менее, окончательное решение по прежнему не принято, так как руководство намерено встретиться с другими кандидатами и на основе всех имеющихся данных выбрать более подходящего специалиста.

Ранее сообщалось о том, что на вакантную должность претендуют также Смит и Хазенхюттль.