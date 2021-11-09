Англия

Наставник Манчестер Сити прокомментировал интерес каталонцев к одному из его подопечных.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал слухи вокруг его подопечного Рахима Стерлинга. По сообщениям различных СМИ, в услугах британца заинтересована каталонская Барселона.

Испанский наставник же заявил, что ничего об этом не знает, но допускает возможность этого перехода.

"Честно говоря, я ничего не знаю об этом. Однако, если Барселоне интересен один из наших футболистов — они смогут его заполучить. Несмотря ни на что, Барса остается привлекательным клубом для многих футболистов", — сказал Гвардиола в интервью Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Стерлинг провел 15 матчей за Манчестер Сити во всех турнирах, в которых футболист сумел забить 2 мяча, а также отдать две голевые передачи.

Transfermarkt оценивает форварда в 90 млн евро.

Ранее Стерлинг попал в заявку сборной Англии на матчи квалификации к ЧМ-2022.