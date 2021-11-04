ЧМ-2022. Отбор

В список не попали футболисты МЮ Джейдон Санчо и Мейсон Гринвуд.

Тренерский штаб сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом объявил список футболистов, которые получили вызов в расположение национальной команды на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

В список из 25 футболистов, не попали двое нападающих Манчестер Юнайтед — Мейсон Гринвуд и Джейдон Санчо.

Вратари: Сэм Джонстон, Джордан Пикфорд, Аарон Рамсдейл.

Защитники: Трент Александер-Арнольд, Бен Чилуэлл, Конор Коуди, Рис Джеймс, Харри Магуайр, Тайрон Мингз, Люк Шоу, Джон Стоунз, Кайл Уокер.

Полузащитники: Джуд Беллингем, Джордан Хендерсон, Мэйсон Маунт, Кэлвин Филлипс, Деклан Райс, Джеймс Уорд-Проуз.

Нападающие: Тэмми Абрахам, Филип Фоден, Джек Грилиш, Харри Кейн, Маркус Рашфорд, Букайо Сака, Рахим Стерлинг.

Напомним, Англия проведет два отборочных матча ЧМ-2022 — 12 ноября против Албании, а 15 — с Сан-Марино.