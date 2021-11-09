Англия

Защитник Тоттенхэма поделился первыми впечатлениями от работы с новым наставником.

Защитник Тоттенхэма и сборной Уэльса Бен Дэвис поделился первыми впечатлениями от работы с новым наставником команды Антонио Конте.

Футболист считает, что итальянский специалист может привести команду к успеху.

"Нам нужно над многим поработать и многое улучшить. Антонио – тренер мирового класса, который который привнесет свои идеи и будет усердно работать с нами, чтобы убедиться, что мы все делаем правильно.

Мы, как игроки, отчаянно пытаемся сдвинуться с мертвой точки. Мы не демонстрировали своих лучших качеств, и он знает, как это исправить.

Я уверен, что после паузы на игры сборных мы будем упорно работать и стараться быть как можно лучше. Я не сомневаюсь, что он сможет помочь нам в этом", — цитирует Дэвиса Independent.

Ранее работу с новым наставником оценил хавбек "шпор" Пьер-Эмиль Хейбьерг.