Англия

Футболист вернется в Англию для более детального обследования.

Полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Франции Поль Погба может больше не сыграть в 2021 году.

Футболист получил мышечную травму бедра на тренировке национальной сборной, после чего покинул расположение команды. По информации The Athletic, Погба будет находиться вне футбола от 6 до 8 недель.

По прибытию в расположение "красных дьяволов" клубные медики проведут собственное медицинское обследование, после чего клуб объявит официальные сроки восстановления футболиста.

В текущем сезоне Погба провел 13 матчей за Манчестер Юнайтед во всех турнирах, в которых не сумел отличиться забитыми мячами, но отдал 7 результативных передач.

Ранее стало известно, кто заменит Погба в расположении сборной Франции.