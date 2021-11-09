ЧМ-2022. Отбор

Хавбек Ромы призван заменить травмированного футболиста.

Полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Франции Поль Погба получил травму на тренировке сборной и не поможет своей команде в ближайших матчах.

Хавбек итальянской Ромы Жордан Верету призван заменить травмированного футболиста в составе "трехцветных". Об этом сообщает RMC Sport.

В субботу, 13 ноября Франция сыграет с Казахстаном, а уже во вторник, 16 ноября подопечные Дешама на выезде встретятся с Финляндией в рамках отборочного этапа на Чемпионат мира в Катаре.

Напомним, у Погба диагностировано повреждение четырехглавой мышцы бедра.