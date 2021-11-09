ЧМ-2022. Отбор
Хавбек Ромы призван заменить травмированного футболиста.
жордан верету, getty images
09 ноября 2021, 11:45
Полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Франции Поль Погба получил травму на тренировке сборной и не поможет своей команде в ближайших матчах.
Хавбек итальянской Ромы Жордан Верету призван заменить травмированного футболиста в составе "трехцветных". Об этом сообщает RMC Sport.
В субботу, 13 ноября Франция сыграет с Казахстаном, а уже во вторник, 16 ноября подопечные Дешама на выезде встретятся с Финляндией в рамках отборочного этапа на Чемпионат мира в Катаре.
Напомним, у Погба диагностировано повреждение четырехглавой мышцы бедра.