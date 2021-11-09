Англия

Капитан Вулверхэмптона поделился мнением о поддержке ЛГБТ со стороны клубов АПЛ.

Защитник и капитан Вулверхэмптона Конор Коуди порассуждал на тему поддержки ЛГБТ-сообществ со стороны клубов Английской Премьер-Лиги.

Раз в год в английском футболе проводится акция "Радужные шнурки" — капитаны носят радужные повязки, угловые флажки меняются на радужные, а в бутсы зашнуровываются радужные шнурки.

Футболист считает, что клубы могли бы проводить эту акцию гораздо чаще, нежели раз в году.

"Раз в год мы проводим акцию Rainbow Laces, раз в год надеваем радужные повязки, и люди говорят об этой теме намного больше. Мы могли бы делать в этом плане гораздо больше – из недели в неделю, а не раз в сезон.

Мне трудно высказывать какие-либо идеи, потому что я не отвечаю за это. Но то, что мы делаем, уже хорошо. И мы всегда можем сделать больше, чтобы помочь ЛГБТК-людям", — приводит слова футболиста издание Goal.

Ранее футболист Кристал Пэлас Уилфрид Заа подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов Манчестер Сити.