Англия

Форвард оформил один из забитых мячей своей команды.

Кристал Пэлас в рамках 10-го тура английской Премьер-лиги сумел оформить сенсацию, обыграв на выезде действующего чемпиона страны, Манчестер Сити (2:0).

Манчестер Сити — Кристал Пэлас 0:2 Видео голов и обзор матча

Нападающий "стекольщиков" Уилфрид Заа, на счету которого оказался первый забитый его командой мяч в отчетном поединке, а также решающее воздействие в борьбе против Эмерика Ляпорта в компенсированное к первому тайму время, которое привело к удалению защитника "горожан" за явное лишение соперника возможности забить гол, попал под волну негодования фанатов проигравшей стороны.

Дело в том, что в отдельных эпизодах поединка поведение футболиста было сложно назвать иначе, кроме как провокационным, что в последствии привело к повышению градуса не только происходящего на поле, но и уже после финального свистка.

Однако, это совершенно не снимает вины с особо рьяных участников дискуссии, которые опустились до уровня оскорблений на расовой почве при обсуждении выступления игрока в данном поединке.

"Я оставлю это сообщение не для того, чтобы получить миллионы лайков в поддержку себя или вызвать сочувствие. Я здесь для того, чтобы сообщить, что вся эта ерунда, которая проводится в рамках "борьбы с расизмом" совершенно не решает саму проблему в ее сути.

Я не против, когда меня критикуют фанаты соперников, команду которых я только что обыграл, потому что это — нормально. Однако, я против, когда при этом упоминается мой цвет кожи, что делает меня каким-то "особенным" на фоне остальных. Я — ЧЕРНЫЙ и ГОРД тем, что всегда буду черным.

Если вас действительно беспокоит этот момент, тогда приглашаю, поговорим об этом более подробно, но уже лично, а не в соцсетях", — обратился к общественности футболист с помощью своего аккаунта в Instagram.

Отметим, что победа над Манчестер Сити увенчала серию из четырех ничейных поединков с участием команды Патрика Вийера.