Англия

Так планировали поддержать людей, которые остались без крова над головой.

Команды-участницы английской Премьер-лиги часто становятся непосредственными промоутерами различных социальных проектов уже не первый сезон.

Одной из кампаний текущего футбольного года могла стать поддержка идеи компании Shelter, разославшей в девять клубов "элитного" дивизиона страны предложение присоединиться к акции в поддержку бездомных в достаточно интересный способ.

Предполагалось, что команды на период Boxing day (26 декабря) будут проводить домашние матчи в гостевых комплектах, а неиспользованная домашняя должна быть подписана игроками, после чего продана на благотворительном аукционе.

Однако, ответ руководства Премьер-лиги на запрос от организаторов данной акции был неудовлетворительным.

"Премьер-лига каждый сезон получает большое количество запросов от благотворительных организаций, однако мы не можем поддерживать все централизованно.

Клубы имеют право поддерживать благотворительные цели, и мы поощряем их делать это, при условии, что это соответствует правилам Премьер-лиги", — передает слова одного из представителей высшего руководства АПЛ Sky Sports.

Директор кампании Shelter, Усама Бхутта, в своем комментарии относительно сложившейся ситуации сказал следующее:

Мы считаем, что понятие "дом" является всеобъемлющим. Мы хотим использовать позитивную силу футбола в это Рождество и нашу общую связь с "домом", чтобы повысить осведомленность о бездомности и о том, что мы можем и должны бороться с этим.

С начала пандемии более 180 000 семей Британии потеряли свои дома и стали бездомными — многие из них — это семьи с детьми, спрятанные в мрачных временных общежитиях. Вот почему мы обращаемся к людям всего футбольного сообщества, чтобы запустить #NoHomeKit.

Это простая кампания, посвященная Дню подарков, в которой клубы и болельщики меняют цвета своей домашней формы на свою гостевую или третью форму. Это убедительно продемонстрирует их поддержку всем тем, у кого сегодня нет безопасного дома.

Мы хотим, чтобы как можно больше команд, игроков и болельщиков присоединились к #NoHomeKit и работали с нами, чтобы помочь тем, кто этой зимой переживает суровые реалии бездомности.

Каждый, кто участвует в #NoHomeKit, может сделать что-то особенное, объединив все футбольное сообщество для борьбы с жилищной катастрофой", — подытожил функционер.

Отметим, что Ливерпуль, Манчестер Сити, Тоттенхэм и Вест Хэм играют свои домашние матчи в Boxing day в этом году, однако, согласно регламенту АПЛ, они будут вынуждены облачиться исключительно в домашние комплекты.