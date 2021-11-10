Англия

Football.ua проанализировал сложившуюся ситуацию в Ньюкасле, из которой совсем непросто придется выходить новому тренеру Сорок Эдди Хау.

У клуба Ньюкасл Юнайтед теперь много денег, но и проблем тоже много.

После субботней ничьей с Брайтоном (1:1), Ньюкасл оформил худший старт сезона в своей истории. Безвыигрышная серия Сорок составляет 11 матчей. Ньюкасл — единственная команда в этом сезоне АПЛ, у которой 0 в графе "победы". Команда идет на 19-м месте, имея лишь 5 очков по итогам 11 туров. Очевидно, что такими темпами новоиспеченный самый богатый клуб мира рискует вылететь в Чемпионшип.

Со всем этим "приятным" багажом придется работать новому тренеру Эдди Хау, который на днях подписал с Ньюкаслом контракт сроком до 2024 года. Хау является уважаемым тренером в Англии, но последний его сезон в АПЛ ознаменовался вылетом его команды — Борнмут по итогам сезона 2019/20.

Однако важно то, что Хау кое-что знает о том, как сохранять прописку в элите со скромным клубом. Он удерживал Борнмут в высшем дивизионе в течение четырех сезонов и спасал клуб от понижения в Лиге 1 более 10 лет назад.

Конечно же, 43-летний специалист будет рассчитывать на мощную трансферную кампанию ближайшей зимой, и она, совершенно точно, будет. Но сначала Ньюкаслу нужно начать исправлять существующие игровые проблемы, чтобы хоть как-то улучшить свое положение в турнирной таблице до января месяца.

Исправить защиту

Наибольшие проблемы у Ньюкасла связаны с их оборонительными показателями.

Только Норвич Сити (26) пропустил больше голов, чем Ньюкасл (24) в этом сезоне. Соперники Сорок набили 21,6xG и нанесли 177 ударов по воротам.

Борнмут Хау пропускал не менее 61 гола в каждом из пяти сезонов в АПЛ, что делает Эдди далеко не самым очевидным кандидатом на удовлетворение самой большой потребности Ньюкасла прямо сейчас.

В последних трех матчах Ньюкаслом руководил тренер Грэм Джонс. В противовес более агрессивному прессингу, который, вероятно, изберет Хау, команда Джонса действовала низким блоком в позиционной обороне. Показатель интенсивности прессинга Ньюкасла в играх с Кристал Пэлас, Челси и Брайтоном был самым высоким в лиге — 22,6 PPDA. Также у команды была вторая по высоте средняя стартовая позиция в лиге — всего 37,5 метров от собственных ворот.

Разбив командный прессинг на трети поля, мы обнаружим, что у Ньюкасла самая высокая доля давления в своей оборонительной трети и самая низкая доля в атакующей трети среди всех команд Премьер-лиги.

Независимо от того, какие изменения Хау будет проделывать в защитной линии, а они будут, можете не сомневаться, — игрокам средней линии и атакующей группы тоже требуется приличная реформация.

В лице Шона Лонгстаффа, Джо Уиллока и Мигеля Альмирона у Ньюкасла есть игроки, которые занимают первое, пятое и шестое места соответственно среди центральных полузащитников по пресссинг-действиям в среднем на 90 минут в этом сезоне. Однако их бессистемное давление, лишенное какой-либо сплоченности, чаще всего влекло за собой еще более худшие последствия для команды (зоны за спинами, пространства между линиями).

Улучшить показатели владения мячом

Ньюкасл в этом сезоне владеет мячом в среднем 37,3% — абсолютно худший показатель лиги. Но в этом нет ничего нового, Сороки входили в тройку худших в этом отношении в каждом сезоне с момента возвращения в элиту в 2017 году.

А теперь одна банальная истина: давление на защиту Ньюкасла уменьшится, если команда сможет удерживать мяч в течение более длительного периода времени.

Эдди Хау, вполне возможно, сможет решить эту проблему. С тех пор, как Борнмут в 2015-м получил повышение в классе, только Лидс Юнайтед в прошлом сезоне (57,8%) в первый год в АПЛ владел мячом больше, чем Вишни в сезоне 2015/16 (51,1%).

Начиная со второго сезона в Премьер-лиге показатели владения мячом Борнмута падали, но все же меньше 43,4% не было ни разу. Разница с 37,3% — существенная. Хау придется внести серьезные изменения, и на этот раз постараться поддерживать эти стандарты в течение более длительного периода.

Улучшить снабжение нападающих

Большее владение мячом должно повлечь за собой и то, что атакующие игроки Ньюкасла будут чаще встречаться с этим самым мячом в опасной близости от ворот соперника. Сейчас же Каллум Уилсон и Аллан Сен-Максимен слишком часто оказывались изолированными.

При Стиве Брюсе, как кажется, у Ньюкасла не было понимания, как именно и за счет чего команда будет извлекать дивиденды в позиционных атаках. Не было четкой системы, в рамках которой достаточно квалифицированные форварды команды, надо заметить, смогли бы проявлять все свои сильные качества.

Даже несмотря на то, что Ньюкасл борется с трудностями, Уилсон сумел забить 16 голов с начала прошлого сезона. Из 14 игроков, забивших 15 или больше мячей за это время, только Мохамеду Салаху (127), Харри Кейну (163) и Доминику Калверту-Льюину (164) понадобилось в среднем меньше минут на гол, чем девятому номеру Сорок (167).

"В хорошей форме Каллум Уилсон ничуть не хуже всех других форвардов в Премьер-лиге", — восторгался нападающим временный коуч Джонс.

Стоит ли напоминать, где и при ком Каллум Уилсон засверкал в АПЛ? Конечно же, в Борнмуте при Хау.

А ведь сейчас в Ньюкасле есть еще и Райан Фрейзер. При Хау в сезоне 2018/19 Уилсон и Фрейзер вместе соорудили 12 голов — на тот момент это был второй лучший дуэт в истории турнира за один сезон после Алана Ширера и Криса Саттона (13 в cезоне 1995/96).

Если Хау сможет помочь паре вспомнить их связь и сможет выстроить какую-то систему в атаке, создать определенные условия, то у Ньюкасла даже чисто за счет атаки появятся отличные шансы, чтобы выжить в этом сезоне.

По мотивам материала The Analyst.