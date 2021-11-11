Англия

Новый наставник Ньюкасла поделился впечатлениями от первых дней работы в команде.

Один из аутсайдеров текущего розыгрыша английской Премьер-лиги, Ньюкасл, будет выходить из кризиса под руководством своего нового главного тренера — Эди Хау, который несколькими днями ранее был назначен на данную должность.

43-летний специалист, который до этого работал в Борнмуте до момента вылета команды из АПЛ, рассказал о своих первых впечатлениях от работы в новом коллективе.

"Когда я получил данную работу, то чувствовал себя фантастически счастливым человеком. Быть главным тренером Ньюкасла — большая честь и привилегия для меня. Невероятный момент в моей жизни.

Судя по тому, как прошли два первых дня тренировок команды под моим руководством, начало достаточно оптимистичное. Хотел бы поблагодарить каждого, кто поддерживает команду и верит в ее успех под моим руководством. В особенности — совет директоров и болельщиков.

Масштаб Ньюкасла, его история, амбициозные планы на будущее, новые владельцы, игроки — я посмотрел на это все при личных встречах, и понял, что мое место тут. Конечно, у меня было много других вариантов, но я не хотел торопиться с выбором после ухода из Борнмута.

У нас было несколько обстоятельных разговоров с руководством, после которых я остался под положительным впечатлением. Однако, должен признать, что я не особо вникал в дальние перспективы проекта.

Дело в том, что есть краткосрочная задача — выйти из зоны вылета как можно быстрее. Если мы ее не решим, то зачем стоить планы на будущее? Я абсолютно уверен, что нам по силам справиться с этим, однако не могу дать никаких гарантий на этот счет.

Единственное, что в моих силах, — выжать максимум из этой команды здесь и сейчас. С моей стороны обещаю 100% самоотдачи каждый день. Если это поможет Ньюкаслу в текущей ситуации, я буду только рад", — подытожил английский специалист.

Спасать Ньюкасл из зоны вылета Хау сможет уже начиная от домашнего матча против Брентфорда в рамках 12-го тура АПЛ.