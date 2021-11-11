Англия

Норвежский специалист собрал вокруг себя сомнительную команду помощников.

На фоне последних результатов Манчестер Юнайтед в английской Премьер-лиге, только ленивый не критиковал главного тренера клуба Оле-Гуннара Солскьяера.

Норвежец пришел в Манчестер Юнайтед в 2018 году и сформировал свой тренерский штаб. Имена Марка Дэмпси, Мартина Перта и Майкла Крегга вам о чем-нибудь говорят?

Рассмотрим подробнее, кто входит в тренерский штаб Манчестер Юнайтед на данный момент. Он состоится из 11 специалистов, включая и главного тренера.

1. Майкл Каррик — без опыта работы. Был помощником Жозе Моуриньо. Легенда клуба в качестве футболиста.

2. Киран Маккена — тренер, получивший не самый удачный опыт работы в Тоттенхэме. Работал с юношеским составом "шпор", а на взрослом уровне не имеет опыта.

3. Майк Фелан — как главный тренер работал в Норвиче и Халл Сити. Провалился в каждом из клубов. Был помощником Алекса Фергюсона в МЮ и имеет авторитет у игроков.

4. Крейг Моусон — экс-тренер вратарей в Бернли. Дважды с клубом вылетал в Чемпионшип.

5. Мартин Перт — вылетел с Кардиффом вместе с Солскьяером, уволен из клуба МЛС Ванкувер Вайткапс после того как занял 8 место из 10.

6. Майк Клегг — бывший тренер по физподготовке Сандерленда. Дважды вылетел с "котами" (прим. — сначала из АПЛ, а после из Чемпионшипа). Иного опыта не имеет.

7. Эндрю Мередит — бывший тренер-аналитик немецкого Санкт-Паули. Никогда не играл в футбол, а является профессиональным игроком в хоккей на траве. Вылетел с немецким клубом во Вторую Бундеслигу, иного опыта работы не имеет.

8. Ричард Хокинс — тренер по КПД в Манчестер Юнайтед. Ранее привлекался к работе в Вест Бромвиче, Шеффилд Юнайтед и сборной Англии. Нигде успеха не добился.

9. Марк Демпси — работал с Солскьяером в Мольде и Кардиффе. После его карьера пошла по наклонной. Перед МЮ работал тренером в клубе Второй норвежской лиги — Конгсвингере.

10. Дэвид Биннингсли — физиотерапевт Манчестер Юнайтед. Ранее работал с игроками Сандерленда и Мидлсбро. Вылетал с клубами из АПЛ.

Выводы можно делать разные, но и так понятно, что по правую руку без человека с опытом работы в больших клубах трудно добиться результата. Особенно молодому главному тренеру, которому ставят максимальные задачи.