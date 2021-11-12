Англия

В лондонском клубе рассчитывают на бразильского футболиста.

В новом сезоне бразильскому нападающему лондонского Арсенала Габриэлю Мартинелли достаточно сложно дается процесс конкуренции за место в стартовом составе "канониров", что в итоге привело к тому, что на данный момент он сыграл всего восемь матчей (339 минут), за которые отличился одной голевой передачей.

На фоне редких появлений на поле, вокруг футболиста команды Микеля Артеты начали появляться слухи о возможном скором уходе в другой клуб.

Однако, как утверждает отец Мартинелли, Жоао, потенциальным покупателям 20-летнего исполнителя на данный момент не стоит ожидать от Арсенала получения разрешения на трансфер игрока.

"Нет никаких шансов, что он перейдет в Коринтианс или любой другой клуб, который назывался в прессе. Да, моему сыну не нравится ситуация, когда он вынужден сидеть на скамейке запасных, однако он продолжает работать над собой.

С тех пор, как он вернулся в игру после травмы, он стал выходить на поле значительно реже, чем хотелось бы ему самому. Я видел какие-то слухи о предложениях из других европейских клубов, но спешу сообщить, что Арсенал уже предупредил, что не отпустит Габриэля.

Он нравится людям в клубе. Не только за то, как он играет, но и за преданность общему делу. Он почти всегда первым приезжает на тренировки, а уходит последним", — подытожил ближайший родственник футболиста.

Отметим, что на данный момент "канониры" идут на пятой строчке турнирной таблицы АПЛ, набрав 20 очков за 11 сыгранных поединков.