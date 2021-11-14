Англия

Football.ua продолжает цикл материалов о представителях тренерских штабов команд английской Премьер-лиги.

Юрген Клопп возглавил Ливерпуль в октябре 2015 года после своего знаменательного периода в дортмундской Боруссии, что стало началом новой эпохи в "Красном Мерсисайде".

Немецкий специалист со своим тренерским штабом полностью перестроил команду, что стало следствием завоеванного трофея Лиги чемпионов в 2019 года и чемпионства Англии в сезоне-2019/20, которое Энфилд лицезрел впервые за 30 лет.

При Клоппе трофейная комната Ливерпуля пополнилась двумя самым престижными клубными кубками, но это было бы невозможным без непосредственной помощи со стороны тренерского штаба. Конечно, совершались и ошибки, которые в итоге дорого обходились "красным", но это не отменяет того факта, что сегодняшний Ливерпуль — регулярный конкурент в гонке за золотыми медалями АПЛ и участник раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Продолжая наш небольшой цикл, посвященный тренерским штабам клубов английской Премьер-лиги, давайте же посмотрим, кто помогает эмоциональному, но при этом тактически подкованному Юргену Клоппу удерживать Ливерпуль на высочайшем уровне даже в, казалось бы, не самые лучшие времена, которые пришлись на прошлый сезон.

Но прежде чем перейти непосредственно к тренерскому штабу, нельзя в качестве исключения не упомянуть одного важного человека из руководства Ливерпуля, об уходе которого в конце нынешнего сезона накануне было объявлено официально.

Майкл Эдвардс

Должность: спортивный директор

Возраст: 42

Страна: Англия

Назначен: 04 нояб. 2016 г.

Последняя работа: Тоттенхэм (главный аналитик)

Майкл Эдвардс часто оставался в тени, но важность его роли в последних успехах Ливерпуля трудно описать словами. Многие удивлялись, как Ливерпулю удается проводить такие выгодные сделки на трансферном рынке с финансовой точки зрения. Эдвардс — человек, который ответил бы на все интересующие вопросы, ведь в этом и заключалась его работа.

При англичанине на посту спортивного директора мерсисайдцы привезли на Энфилд целый ряд футболистов, которые по сегодняшний день являются практическими незаменимыми в команде Юргена Клоппа. Среди них стоит отметить Мохамеда Салаха, Садио Мане, Фабиньо, Вирджила ван Дейка, Алиссона, Диогу Жоту и многих других. Конечно, были и сомнительные трансферы, но тут раз на раз не приходится, да и невероятные продажи Соланке в Борнмут за 21 млн евро, Брюстера в Шеффилд Юнайтед за 26 млн евро и, конечно, Филиппе Коутиньо в Барселону за 135 млн евро, думаю, сполна перекрывают немногочисленные трансферные осечки Ливерпули при Эдвардсе.

Учитывая все вышеперечисленное, понимаешь, что уход специалиста такого уровня вряд ли пройдет бесследно для "красных". Ливерпуль уже официально объявил, что Майкл Эдвардс покинет стан "красных" в конце текущего сезона из-за истекающего контракта. 42-летний англичанин, который находился в системе мерсисайдцев с 2011 года, захотел нового для себя вызова, что невозможно осуждать. Впрочем, до лета 2022 года у руководства Ливерпуля будет достаточно времени, чтобы найти Эдвардсу достойную замену.

А теперь перейдем непосредственно к тренерскому штабу Юргена Клоппа...

1. Питер Кравец

Должность: ассистент главного тренера

Возраст: 49

Страна: Германия

Назначен: 08 окт. 2015 г.

Последняя работа: Боруссия Дортмунд (ассистент главного тренера)

Питер Кравец уж точно является тем человеком, без которого невозможно представить полноценный тренерский штаб Юргена Клоппа. Их совместное сотрудничество проверено уже ни одним годом, ни одним футбольным клубом, ни одной победой и ни одним поражением. Как говорится, прошли огонь, воду и медные трубы.

Впервые судьба свела Кравеца и Клоппа еще в Майнце в 2001 году, и с тех пор их карьерные пути никогда не расходились, в отличии от того же Желько Бувача, разногласия которого с Клоппом в 2018 году развалили, казалось бы, нерушимое тренерское трио.

Интересно, что в Майнце Кравец занимал должность главного скаута, но со временем, уже в дортмундской Боруссии, он решил оставить селекцию и вошел в тренерский штаб Юргена Клоппа в качестве ассистента. Аналогичную роль немец исполняет и в Ливерпуле, где опыт в качестве скаута Майнца до сих пор не проходит даром. Что уж тут говорить, если сам Клопп дал Кравецу прозвище "Глаз" за его умение анализировать и видеть в футболе то, чего другие могут даже не заметить.

2. Пепейн Лейндерс

Должность: ассистент главного тренера

Возраст: 38

Страна: Нидерланды

Назначен: 05 июня 2018 г.

Последняя работа: НЕК Неймеген (главный тренер)

"Незаменимых не бывает". Весьма заезженная фраза, однако она идеально описывает ситуацию по поводу вышеупомянутого возникшего конфликта между Клоппом и его тогдашним вторым ассистентом Бувачем в 2018 году, результатом чего стал уход боснийца из Ливерпуля.

Но сказать, что мерсисайдский клуб что-то потерял — соврать самому себе. Нидерландец Пепейн Лейндерс, который вернулся в тренерский штаб Ливерпуля после провального дебюта в качестве главного тренера нидерландском НЕКе (его уволили за невыход с клубом в Эредивизи по итогам плей-офф), но сформировал при этом большое трио вместе с Клоппом и Кравецом, которое и привело Ливерпуль к первой победе в АПЛ за 30 лет шестому трофею Лиги чемпионов.

И нельзя не отметить, что Лейндерс не побоялся вернуться в Ливерпуль который он покидал в надеждах начать свою карьеру в качестве наставника, после провала. Казалось, что для нидерландского специалиста, ранее также работавшего в ПСВ, Порту, возвращение в стан "красных" станет шагом назад. На деле же он стал ключевой фигурой не только тренерского штаба Клоппа, но и важным связующим звеном между молодежной системой в Керкби и тренировочной базой первой команды Ливерпуля в Мелвуде, предоставив многим парням возможность проявить себя во взрослом футболе.

3. Джон Ахтерберг

Должность: тренер вратарей

Возраст: 50

Страна: Нидерланды

Назначен: 01 июля 2009 г.

Последняя работа: -

За позицию голкипера в Ливерпуле уже много лет неизменно отвечает нидерландский специалист Джон Ахтерберг.

Начинал он свою тренерскую карьеру, как ни странно, также в стане мерсисайдцев. Изначально Джон работал тренером вратарей в резерве Ливерпуля, а спустя два года, летом 2011, получил повышение до первой команды.

С тех пор Ахтерберг является незаменимым в Ливерпуле на своей должности, кто бы не приходил на пост главного тренера. Так что и высказывать недовольство за Лориса Кариуса, и похвалить за Алиисона Бекера — всё это к Ахтербергу.

4. Джек Робинсон

Должность: помощник тренера вратарей

Страна: Англия

Назначен: 27 сентября 2018 г.

Последняя работа: Федерация футбола Англии (тренер вратарей юношеский команд сборной Англии U15-U17)

Помогает же Ахтербергу в подготовке голкиперов первой команды более молодой, но не менее интересный специалист. Его зовут Джек Робинсон, и в перспективе он и вовсе может претендовать на роль главного тренера вратарей "красных".

До переезда в Ливерпуль Робинсон преимущественно работал с юниорами разных возрастов, но, тем не менее, это не отменяет наличия в его резюме Федерации футбола Англии (cборные Англии U-15 и U-17), где он отработал два с половиной года.

Не только в Мелвуде знакомы с Робинсоном и на клубном уровне. В общей сложности у Джека до Ливерпуля имелся семилетний опыт в трех английских командах, которые прекрасно известны всем любителям английского футбола. Речь идет о Манчестер Юнайтед, Кристал Пэлас и Лидс Юнайтед, ныне выступающих в АПЛ.

5. Андреас Корнмайер

Должность: тренер по физподготовке, руководитель отдела по фитнесу

Возраст: 47

Страна: Германия

Назначен: 01 июля 2016 г.

Последняя работа: Бавария (тренер по физподготовке)

Юрген Клопп не понаслышке знает, как Бавария в Бундеслиге любит ослабить прямых конкурентов. Никто и подумать не мог, что немец по своему отомстит мюнхенскому гранду уже после ухода из дортмундской Боруссии, во главе Ливерпуля, когда заберет в свой штаб опытного специалиста по физподготовке баварцев - Андреаса Корнмайера.

Когда-то его часто называли "двойником Клоппа" из-за похожих очков, но привлекало внимание к немцу не только его внешний вид. В системе Баварии Корнмайер находился с 2004 года, успев набраться опыта, поработать с Ван Галом, Хайнкесом и Гвардиолой и стать одним из лучших в своем деле.

Однажды Томас Мюллер сказал о Корнмайере следующее: "Он превратил меня из медленной улитки в быструю улитку". Ливерпуль при Корнмайере вышел абсолютно на новый уровень физической подготовки. Неудивительно, что сегодня главными сильными сторонами подопечных Юргена Клоппа являются высочайший прессинг, крайне энергозатратный футбол и способность стабильно держать высокий темп вплоть до донца матча. Все это результат не только изнурительных тренировок на тяжелую физическую работу, но и разработанного плана тренировочных сессий, который делался Корнмайером опираясь на индивидуальные особенных каждого игрока.

6. Витор Матос

Должность: Элитный тренер по развитию

Возраст: 33

Страна: Португалия

Назначен: 01 июля 2019 г.

Последняя работа: Порту (ассистент главного тренера молодежной команды)

Юрген Клопп огромное внимание уделяет в Ливерпуле развитию молодежи, поэтому в 2019 году он решил назначить отдельного тренера, который будет заниматься исключительно академией Ливерпуля, подготавливая самых перспективных ребят к большому футболу и выделять сильные стороны каждого воспитанника "красных" путем анализа.

Так в 2019 году тренерский штаб Ливерпуля пополнил португальский специалист Витор Матос, который серьезно разгрузил обязанности Пепейну Лейндерсу, тогда как молодежи стало гораздо проще получить свой шанс потренироваться или сыграть за взрослую команду Ливерпуля.

Что касается опыта работы Витора Матоса, то он большую часть карьеры провел в юниорских и молодежных командах Порту разных возрастов в качестве аналитика и ассистента главного тренера. Помимо Ливерпуля, португальский специалист выезжать работать за пределы свой страны лишь единожды — в 2016 году, когда он на два года улетел в Китай ради должности координатора по молодежи в Шаньдун Тайшань. Там же он возглавлял команду U-16.

8. Андреас Шлюмбергер

Должность: руководитель и тренер отдела по восстановлению

Возраст: 55

Страна: Германия

Назначен: 29 дек. 2020 г.

Последняя работа: Шальке (тренер по восстановлению)

Андреас Шлюмбергер перебрался в Ливерпуль в качестве руководителя отдела восстановления и производительности в конце 2020 года после почти года работы в Шальке 04, где он занимал должность руководителя отдела фитнеса и профилактики.

Немец ранее работал с Юргеном Клоппом, проведя четыре сезона с Боруссией Дортмунд в период с 2011 по 2015 год в качестве тренера по реабилитации, но также он занимал аналогичную должность в Баварии, Боруссии М, Нюрнберге и молодежных командах Германии от 15 до 21 года.

9. Марк Лэйленд

Должность: руководитель аналитического отдела

Страна: Англия

Назначен: лето 2013 года

Последняя работа: Бернли (аналитик)

За аналитические аспекты в первой команды Ливерпуля в большинстве своем отвечает Марк Лэйленд, который занимает пост руководителя отдела послематчевого и элитного анализа развития игроков.

Интересно, что его путь в футболе начался в "синем Мерсисайде", где в течение четырех лет он работал в академии Эвертона, сумев стать руководителем отдела анализа развития молодежи.

Во взрослом футболе поработал в Бернли под руководством сначала Эдди Хау, а затем Шона Дайча. Именно там его заприметил Ливерпуль и сделал ему предложение в 2013, от которого он не смог отказаться.

10. Томас Гроннемарк

Должность: тренер по вбрасыванию мяча

Возраст: 45

Страна: Дания

Назначен: 31 авг. 2018 г.

Последняя работа: член сборной Дании по бобслею

Интересный факт: рекордсмен Книги рекордов Гиннесса по вбрасыванию мяча

Современный футбол настолько пошел вперед, что опасный момент для ворот соперника можно создать даже с помощью грамотного и правильного вбрасывания аута. Еще лет десять назад этому моменту игры вряд ли уделялось время на тренировках, но теперь даже есть тренеры по вбрасыванию мяча.

Томас Гроннемарк — человек абсолютно нефутбольный, но это мешает ему входить в тренерский штаб одного из лучших клубов Англии и Европы. Все дело в том, что однажды он случайно обратил свое внимания на вбрасывания в футболе, поняв, что правильная техника броска может стать не менее опасной для вопрос соперника, чем штрафной. И оказался полностью прав.

Начиная Гроннемарк популяризировать новый вид тренерской деятельности в родной Дании, а затем получил приглашение от Ливерпуля. Является рекордсменом Книги рекордов Гиннеса по вбрасыванию мяча. В свое время был членом сборной Дании по бобслею.

Послесловие

Юрген Клопп — один из лучших мотиваторов в современном футболе, но не меньшее внимание немецкий специалист уделяет тактическим аспектам. Более того, для таких специалистов, как Клопп, по-другому футбол и не представляется. Теперь результат противостояния может определить даже какая-то мелочь, поэтому и мелочам нужно уделять внимание во время тренировочных сессий и тактических занятий.

Даже по тренерскому штабу видно, что главный тренер Ливерпуля не боится экспериментировать — того же тренера по вбрасыванию мяча среди топ клубов решил назначить именно Клопп, при чем сделал это не ради привлечения к себе внимания со стороны медиа, а действительно увидев в этом еще одно новое "оружие" против соперников.

Любовь к экспериментам и современных подход к игре сделали из Юргена Клоппа одного из лучших тренеров в мировом футболе, но, тем не менее, немецкий специалист понимает и важность сегодня умения качественно прессинговать, что возможно лишь при высококлассной физической подготовке, которая раньше была полноценным оружием на футбольном поле, а сейчас — лишь один из инструментов, который используется в комплексе с другими тактическими наработками тренерского штаба.