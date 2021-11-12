Англия

Football.ua рассказывает о тренерах "канониров", которые зачастую остаются в тени, но принимают непосредственное участие в возвращении Арсенала в "большую шестерку".

Микель Артета не так давно был одним из самых критикуемых главных тренеров английской Премьер-лиги, а многие по-прежнему сомневаются в высокой квалифицированности бывшего помощника Хосепа Гвардиолы. Дело в том, что 19 декабря 2019 года испанский специалист, можно сказать, вытянул счастливый билет и сразу же возглавил лондонский Арсенал, где во времена своей футбольной карьеры он был капитаном команды и лидером раздевалки.

Предоставить молодому специалисту, который имел на тот момент только опыт работы ассистентом в Манчестер Сити, выглядело весьма авантюрным решением со стороны владельцев Арсенала, но уже в своем первом сезоне Артета принес в трофейную комнату "канониров" Кубок Англии и Суперкубок Англии, играя в прагматичный футбол. Семья Кроенке сделала на молодого и многообещающего "гения тактического ремесла" все ставки, однако сказка Микеля продлилась недолго, ведь Арсенал крайне нуждался в глобальной перестройке состава под философию нового главного тренера, основанной на доминировании и комбинационной игре.

Пережив чистку состава, горькие поражения, ошибки, скандалы и даже внутренние разбирательства в руководстве из-за сомнительных финансовых схем в оформлении трансферов до прихода Артеты, результатом которых стало увольнение спортивного директора Рауля Санллехи, Арсенал значительно омолодил состав, потратил наибольшую сумму в Европе на новых игроков минувшим летом, но при этом впервые за 25 лет сейчас проводит сезон без еврокубков из-за итогового восьмого места в АПЛ в минувшей кампании.

Микель Артета часто говорил о создании долгосрочного "нового проекта" на Эмирейтс, желании доминировать в матчах и целях вернуть Арсеналу не только статус команды уровня Лиги чемпионов, но и его знаменитую красивую игру, ставшую визитной карточкой "канониров" при Арсене Венгере. К выполнению этих целей испанец, конечно, идет не сам, а со своим тренерским штабом, который часто оказывался в нескольких шагах от увольнения вместе с Микелем, но до сих пор постоянно находил выход из той или иной ситуации.

Продолжая наш небольшой цикл, посвященный тренерским штабам клубов английской Премьер-лиги, давайте же посмотрим, кто помогает Микелю Артете вернуть Арсеналу былое величие. В прошлый раз мы более детально знакомились с тренерским штабом Манчестер Юнайтед во главе с Оле-Гуннаром Солскьяером.

1. Стив Раунд

Должность: ассистент главного тренера

Возраст: 51

Страна: Англия

Назначен: 24 дек. 2019 г.

Последняя работа: Астон Вилла (технический директор)

Стив Раунд работал с Микелем Артетой еще когда тот выступал за Эвертон в качестве футболиста. 51-летний англичанин известен тем, что входил в тренерский штаб Дэвида Мойеса как в стане "ирисок", так и в Манчестер Юнайтед, занимая должность ассистента. Деятельность в "синем Мерсисайде" можно назвать весьма успешной, а вот на Олд Траффорд, как всем прекрасно известно, Мойесу и компании заменить легендарного сэра Алекса Фергюсона не удалось.

Начинал свою тренерскую карьеру Раунд в 1996 году, работая тренером по развитию технических аспектов игры в Дерби Каунти, Мидлсбро, сборной Англии и Ньюкасле. В том же Дерби английской специалист имеет непродолжительный опыт ассистентом, а также в течение двух лет он занимал пост технического директора в Астон Вилле перед тем, как войти в штаб Микеля Артеты в Арсенале.

2. Альберт Стейвенберг

Должность: ассистент главного тренера

Возраст: 51

Страна: Нидерланды

Назначен: 24 дек. 2019 г.

Последняя работа: сборная Уэльса (ассистент главного тренера)

Стейвенберг — весьма известная личность не только в его родных Нидерландах, но и в английской Премьер-лиге. Начинал 51-летний специалист тренерскую деятельность в качестве наставника юниорских и молодежных команд Фейеноорда, а также сборной Нидерландов разных возрастов.

В АПЛ же Стейвенберг уже бывал, когда Манчестер Юнайтед возглавил Луи ван Гал. В тренерском штабе "красных дьяволов" был вторым по статусу человеком после непосредственно самого ван Гала. После этого пробовал себя в качестве главного тренера бельгийского Генка в 2017 году, где проработал чуть менее года и финишировал на восьмой строчке национального первенства. До Стейвенберга Генк занял пятое место, поэтому итоговый результат работы нидерландца можно назвать весьма посредственным.

На должности ассистента входил в тренерский штаб сборной Уэльса на Евро-2020. После завершения турнира решил сосредоточился исключительно на работе в лондонском Арсенале.

3. Андреас Георгсон

Должность: ассистент главного тренера

Возраст: 36

Страна: Швеция

Назначен: 1 авг. 2020 г.

Последняя работа: Брентфорд (ассистент главного тренера)

Георгсен присоединился к тренерскому штабу Арсенала относительно недавно, в августе 2020 года, однако уже сегодня можно видеть результаты его работы. "Канониры" переманили шведского специалиста по стандартам из Брентфорда, а до переезда на Туманный Альбион его деятельность была посвящена Мальме — там он успел попробовать себя практически на всех должностях, включая управленческие.

На данном этапе Георгсен нашел себя в качестве тренера, специализирующегося на стандартных положениях. Если в прошлом сезоне Арсенал забил всего шесть таких голов, то в этом команда отмечается с помощью стандартов практически в каждом матче. Так произошло против Бернли, Кристал Пэлас, Лестером и Астон Виллой.

Единственная неприятная новость для Арсенала — с января следующего гола Георгсен вернется на родину в Швецию, где займет руководящую должность в Мальме, поэтому клубу из Северного Лондона придется искать другого специалиста такого типажа.

4. Мигель Молина

Должность: ассистент главного тренера

Возраст: 28 лет

Страна: Испания

Назначен: 28 авг. 2020 г.

Последняя работа: Атлетико Мадрид (ассистент главного тренера)

А этому парню всего 28 лет, но он уже успел поработать в качестве ассистента у Диего Симеоне в мадридском Атлетико, а ныне участвует в возвращении Арсеналу статуса одного из топов английского футбола.

В стане "матрасников" Молина пробыл три года, а сейчас отвечает за интеграцию физических и ментальных элементов игры в тренировочный процесс.

5. Карлос Куэста

Должность: ассистент главного тренера

Возраст: 26 лет

Страна: Испания

Назначен: 28 авг. 2020 г.

Последняя работа: Ювентус (ассистент главного тренера команды U-17)

Ему всего 26 лет, а он уже стал обладателем лицензии УЕФА Pro. Англия — уже третья футбольная страна в резюме Карлоса Куэски.

С 2014 по 2018 год (тогда Куэске было всего 19 лет) испанский специалист тренировал молодежную команду мадридского Атлетико, а после этого отправился набираться опыта в Италию, где занимал пост ассистента главного тренера Ювентуса U-17.

Арсенал — первый опыт Куэски со взрослой командой, однако, похоже, Артета полностью доверяет молодому специалисту, полностью убедился в его высокой квалифицированности во время курсов в Манчестер Сити в августе 2018 года.

6. Иньяки Канья Павон

Должность: тренер вратарей

Возраст: 46 лет

Страна: Испания

Назначен: 24 дек. 2019 г.

Последняя работа: Брентфорд (тренер вратарей)

Еще один специалист, ранее входивший в тренерский штаб Брентфорда. Его карьера в качестве коуча, специализирующегося на подготовке вратарей, началась относительно недавно — в 2017 году.

Пунктом отправления испанского тренера в большой футбол стал датский Нордшелланд, а спустя полтора года состоялся его переезд в Лондон: сначала полтора года в Брентфорде, а затем переезд в Северный Лондон в декабре 2019 года, где он продолжает работать и по сей день.

7. Шад Форсайт

Должность: тренер по физподготовке

Возраст: 48 лет

Страна: США

Назначен: 13 авг. 2014 г.

Последняя работа: сборная Германии (тренер по физподготовке)

Шад Форсайт — один из немногих в нынешнем штабе Арсенале, кто остался еще со времен Арсена Венгера и продолжает работать под руководством Микеля Артеты, периодически совмещая со второй работой в сборной Германии.

Американский тренер по физподготовке пришел в Арсенал после триумфального для Германии чемпионата мира 2014 года, где он следил от первой до последней секунды за состоянием будущих победителей турнира.

Игроки Арсенала тогда постоянно травмировались, что даже стало определенной шуткой в футбольном сообществе. По словам самого Арсена Венгера, именно Форсайт должен был стать ключевым звеном на пути к решению этой проблемы, которая вошла в систему. Стоит признать, травм в стане "канониров" с того момента стало заметно меньше.

8. Барри Солан

Должность: тренер по физподготовке

Возраст: 41 лет

Страна: Ирландия

Назначен: 01 июля 2015 г.

Последняя работа: сборная Польши (тренер по физподготовке)

Барри Солан — еще один, можно сказать, старожила лондонского Арсенала, где он занимает должность тренера по физподготовке с 2015 года.

До переезда в Северный Лондон работал на аналогичной должности в национальной сборной Польши более трех лет.

9. Сэм Уилсон

Должность: тренер по физподготовке

Возраст: 30 лет

Страна: Англия

Назначен: 01 июня 2014 г.

Последняя работа: -

Уилсон прошел путь в стане "канониров" от тренера по физподготовке команды U-18 до U-21, а уже потом — первого состава Арсенала. Оказался англичанин в Колни еще в 2014 году, и, впрочем как и его вышеупомянутые коллеги, Уилсон продолжает трудиться на благо "пушкарей".

Чтобы получить повышение до тренера по физподготовке первой команды Арсенала Сэму Уилсону понадобилось пять лет.

10. Бен Кнаппер

Должность: главный аналитик, ответственный за игроков в аренде

Возраст: 34 лет

Страна: Англия

Назначен: 01 сент. 2009 г.

Последняя работа: -

Бен Кнаппер пришел в Арсенал в далеком 2009 году из аналитическо-статистической компании Prozone на должность аналитика матчей, однако за это время специалист успел повыситься до главного аналитика клуба (2015 года), а затем получить еще одну должность - ответственного за игроков в аренде (2019 год).

Главная задача Кнаппера — подобрать для футболистов Арсенала наилучший клуб для аренды, где они смогут как можно лучше реализовать свой потенциал. Все эти процессы с развитием игроков Бен обязан контролировать лично.

Помимо Арсенала, Кнаппер работал только в одному клубе - Сканторпе, ныне выступающем в английской Лиге 2 (четвертый дивизион). Помогает Бену в качестве аналитика матчей Сэм Хейбол, который также занимается в Арсенале видеоанализом.

11. Стив Браун

Должность: Координатор скаутинга

Возраст: 49 лет

Страна: Англия

Назначен: 1 июля 2019 г.

Последняя работа: Маргейт (ассистент тренера)

Стив Браун практически всю свою карьеру провел в качестве тренера. Среди прошлых его мест работы в качестве наставника стоит отметить юниорскую команду Брайтона, резерв Вест Хэма и молодежку Чарльтона, но сегодня список обязанностей англичанина разнится.

В Арсенале Браун занимается поиском потенциальных талантов, проводит анализ, а также отвечает за определенные организационные моменты, начиная от создания расписания тренировочных сессий и заканчивая созданием мотивационных видео для команды.

Но, конечно, основная задача Брауна — находить потенциальных звезд раньше, чем конкуренты из других английских клубов. Для этого нужно грамотно координировать работу селекционной службы — как местную, так и тех скаутов, которые ведут поиски игроков за пределами Великобритании.

Послесловие

Несмотря на три поражения на старте текущего сезона от Брентфорда, Челси и Манчестер Сити, тренерскому штабу Арсенала удалось за кратчайшие сроки наладить сыгранность фактически новой команды настолько, насколько это было возможно за небольшой промежуток времени. Прогресс "канониров" очевиден, но не стоит слишком возвышать свои ожидания...

Арсенал — это по-прежнему молодая команда с большим количеством новичков, а Микель Артета — молодой тренер, который порой будет совершать ошибки и проводить неудачные эксперименты из-за банального недостатка опыта. Но это не значит, что испанцу вновь будут делаться какие-то скидки и прощаться невыполненные задачи. А задача сейчас у "канониров" одна — финишировать в "большой шестерке", что более чем выполнимо. Все понимают, что еще одного непопадания Арсенала в еврокубки болельщики Артете уж точно не простят.

Никита Евтушенко, Football.ua