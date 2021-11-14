Англия

Англичанин поделился воспоминаниями о финальном матче Евро-2020.

Полузащитник Лидса и сборной Англии Калвин Филлипс рассказал о том, как перед финалом Евро-2020 против Италии ему отправил сообщение Андреа Пирло.

Футболист выразил восхищение человеческими качествами экс-наставника Ювентуса.

"В ночь перед финалом Евро-2020 Джек Харрисон прислал мне видео, где Андреа Пирло пожелал мне удачи в предстоящем финале. Это было очень трогательно. Я безумно хочу с ним познакомиться и поговорить. Сначала подумал, что в том видео будет что-то про Италию, но нет, лишь слова поддержки в мой адрес. Очень достойный поступок.

Когда перед такой важно игрой человек из противостоящей страны присылает слова поддержки — это всегда круто", — сказал Филлипс в интервью Sky Sports.

В финале Евро-2020 Филлипс провел на поле все 120 минут игрового времени, однако в серии послематчевых пенальти не успел нанести свой удар — три подряд промаха его соотечественников и сэйв Доннаруммы принесли победу сборной Италии.