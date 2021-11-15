Англия

Футболист и клуб не договорились о новом контракте.

Нападающий лондонского Арсенала Эдди Нкетиа принял решение покинуть клуб. Об этом сообщает Sky Sports.

Согласно источнику, футболист и клуб не смогли договориться по новому контракту. Нынешнее соглашение завершается летом 2022 года.

Желание Нкетиа сменить клуб обусловлено необходимостью более регулярной игровой практики, которую в Арсенале он не получает.

При этом, между Нкетиа и главным тренером "канониров" Микелем Артетой нет никаких разногласий. Специалист наоборот хочет сохранить форварда.

Отметим также, что Нкетиа — воспитанник Арсенала. В текущем сезоне он не играл в АПЛ, но выходил дважды в матчах Кубка Лиги.

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