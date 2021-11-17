Футболист не сможет сыграть в ближайших играх.
Эндрю Робертсон, Getty Images
17 ноября 2021, 18:30
Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон получил травму в матче отбора на чемпионат мира-2022 между Шотландией и Данией.
Футболист, с большой долей вероятности, пропустит матчи "красных" против лондонского Арсенала в АПЛ и против Порту в Лиге чемпионов.
Медики Ливерпуля провели обследование, в результате которого стало понятно, что у шотландца повреждение задней поверхности бедра.
Отметим, что в текущем сезоне Робертсон сыграл за Ливерпуль в 12 матчах, в которых отметился двумя ассистами.
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