Football.ua рассказывает, почему для некоторых футболистов Манчестер Юнайтед социальные Сети почти так же бесполезны, как советы от работников клуба.
Getty Images
19 ноября 2021, 09:00
"Молчание — золото", — это не та фраза, с которой футболисты Манчестер Юнайтед знакомы, если только не размышляют об увольнении главного тренера в течение дня или около того. В социальных Сетях появилось еще больше банальностей после игры против Манчестер Сити. "Мне больно", — написал Давид де Хеа.
"Вы не слышали от меня ни слова, потому что я, как болельщик Юнайтед, не знал, что сказать после игры", — написал Маркус Рашфорд через несколько дней после разгрома от Ливерпуля в прошлом месяце.
У многих игроков есть бренд, который нужно развивать. Одного лишь имени создателя бренда — маловато. Бывший игрок "красных дьяволов" Том Клеверли, известный как TC23, был впереди всех. Он создал свой сайт, где выходили его авторские ролики и фанаты могли спокойно с ним пообщаться. Да, сайт, в конечном итоге, пропал из радаров, но попытка засчитана.
Убегать прочь от глаз телезрителей после удручающего результата уже не так похвально, как раньше. Игроки теперь обязаны разговаривать с правообладателями телеправ, которые заплатили сотни миллионов, а то и миллиарды, за возможность поговорить с ними и при этом обозначить это как "эксклюзив".
Рууд ван Нистелрой однажды сказал, что он всегда останавливался, чтобы пообщаться с прессой. Перечитайте его цитаты той ночью в Париже после поражения от Лилля в 2005 году, и вы увидите в нем настоящего мужика. Современный игрок обычно находится там только потому, что он должен быть там, и он редко переживает на себе чувства болельщиков.
И Фил Линч тоже. Ах, да. Вы, наверное, впервые слышите эту фамилию и задаетесь вопросом: "Кто же этот парень?". Те представители СМИ, которые широко освещают жизнь Юнайтед, никогда не упоминали Фила Линча в разговоре. Линч — глава пресс-службы в МЮ — также никогда не представлялся журналистам, приходящим на матч. На самом деле, трудно вспомнить присутствие Линча где-либо рядом с ложей прессы на Олд Траффорд.
Однажды он пришел на один подкаст, где рассказал о своей стратегии помощи игрокам и их командам в усовершенствовании своей речи и о том, как они снабжены "графиками настроения болельщиков". По этому поводу легенда клуба Гарри Невилл жестко поругался с SEO МЮ. По его славам, он превратил игроков клуба в роботов, и призвал: "Немедленно собирать свои вещи и валить из Манчестера".
Линч — очередной сотрудник клуба, которому попросту нет дела до фанатов. Не нужно говорить, что если футболист научится разговаривать с прессой, он начнет хорошо играть. Для этого футболисту не нужны тренинги, но некоторые медиа-команды игроков ценят вклад Линча в обучение повествования.
Одна из причин, по которой в составе Юнайтед много "ораторов", заключается в том, что многие из них слишком ранимые и постоянно беспокоятся о том, что же про них скажут в социальных сетях. Футболисты блокируют в Сетях журналистов, которые дали им не лестную характеристику после откровенно провального матча.
Отец одного из игроков сообщил одному из журналистов, что его освещение сына было "отмечено" командой специалистов по социальным сетям, которых нанял футболист. Игрок все еще выступает за МЮ, но настолько неудачно, что кажется немыслимым, что у него может быть своя команда специалистов.
Уже в этом сезоне родственник другого известного игрока Юнайтед прислал журналисту оскорбительное письмо. Через час в его почтовый ящик пришло ответное письмо с того же адреса, в котором утверждалось, что их "взломали". Это был необдуманный проступок.
Все вышеупомянутые игроки по-прежнему в Юнайтед.
Харри Магуайр — капитан Манчестер Юнайтед, и в этой роли он должен привести всех игроков к тому, что клуб не имеет права на ошибки. Как мы помним по его последним выступлениям в АПЛ, он не в лучших кондициях, и фанаты не раз это упоминали где-либо. Забив гол в ворота сборной Албании, Магуайр кивал в сторону трибун, приложив руки к ушам. Этим жестом он хотел показать, что болельщики должны кричать его имя, но именно такая реакция на самом деле подтвердила их точку зрения.
Продюсеры ITV, должно быть, радовались решению взять Роя Кина. "Стыдно", — прошипел Кин. Он назвал форму Магуайра "позорной", и так оно и было. Иан Райт и Джермейн Дефо, стоявшие рядом с Кином, согласились с тем, что реакция Магуайра была непродуманной.
Магуайр не успел снять бутсы, когда началась обратная реакция в интернете, подогреваемая комментарием Кина на эфирном телевидении. "Мы переживаем трудный период", — написал Магуайр на своих страницах в социальных Сетях на следующий день после дерби. Это сообщение было оскорблением для болельщиков МЮ, поскольку Магуайр в прошлом году пояснил, что не заходит в социальные сети и не читает их. Магуайром управляет профессиональное агентство.
Справедливости ради надо сказать, что для Магуайра шикарный пас от Риса Джеймса на Уэмбли был просто мечтой, поскольку он не получает таких передач от Аарона Ван-Биссаки — другого игрока Юнайтед с собственными знаками отличия и ванильным аккаунтом в Twitter.
Во время своего единственного предсезонного турне с клубом, Ван-Биссака был настолько немногословен, что в нескольких случаях, когда ему предоставляли слово, он не мог объясниться. Замкнутость способствовала гениальности игроков прошлых лет, но застенчивость Ван-Биссаки — это проклятие.
В этом месяце его аккаунт в Twitter до сих пор пустует. Молчание всегда было для него золотом.