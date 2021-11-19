Англия

Football.ua рассказывает, почему для некоторых футболистов Манчестер Юнайтед социальные Сети почти так же бесполезны, как советы от работников клуба.

"Молчание — золото", — это не та фраза, с которой футболисты Манчестер Юнайтед знакомы, если только не размышляют об увольнении главного тренера в течение дня или около того. В социальных Сетях появилось еще больше банальностей после игры против Манчестер Сити. "Мне больно", — написал Давид де Хеа.

"Вы не слышали от меня ни слова, потому что я, как болельщик Юнайтед, не знал, что сказать после игры", — написал Маркус Рашфорд через несколько дней после разгрома от Ливерпуля в прошлом месяце.

У многих игроков есть бренд, который нужно развивать. Одного лишь имени создателя бренда — маловато. Бывший игрок "красных дьяволов" Том Клеверли, известный как TC23, был впереди всех. Он создал свой сайт, где выходили его авторские ролики и фанаты могли спокойно с ним пообщаться. Да, сайт, в конечном итоге, пропал из радаров, но попытка засчитана.

Убегать прочь от глаз телезрителей после удручающего результата уже не так похвально, как раньше. Игроки теперь обязаны разговаривать с правообладателями телеправ, которые заплатили сотни миллионов, а то и миллиарды, за возможность поговорить с ними и при этом обозначить это как "эксклюзив".

Рууд ван Нистелрой однажды сказал, что он всегда останавливался, чтобы пообщаться с прессой. Перечитайте его цитаты той ночью в Париже после поражения от Лилля в 2005 году, и вы увидите в нем настоящего мужика. Современный игрок обычно находится там только потому, что он должен быть там, и он редко переживает на себе чувства болельщиков.

И Фил Линч тоже. Ах, да. Вы , наверное , впервые слышите эту фамилию и задаетесь вопросом: "Кто же этот парень?". Те представители СМИ, которые широко освещают жизнь Юнайтед, никогда не упоминали Фила Линча в разговоре. Линч — глава пресс-службы в МЮ — также никогда не представлялся журналистам, приходящим на матч. На самом деле, трудно вспомнить присутствие Линча где-либо рядом с ложей прессы на Олд Траффорд.