Англия

Специалист попросил игроков избавиться от одного из продуктов.

Главный тренер Астон Виллы Стивен Джеррард только недавно приступил к работе в новом клубе, однако уже ввел один запрет для футболистов.

"На данном этапе мы с тренерским штабом должны проанализировать состав. Мы будем строить команду и становиться сильнее. Наш футбол будет основан на владении мячом. Сейчас не скажу, когда мы сможем перейти к такой игре. Только время покажет...

Запреты для футболистов после моего прихода? Я запретил употреблять в пищу кетчуп еще до того, как я его увидел! Я считаю, что наши игроки должны обладать правильным менталитетом, стремиться быть все выше, заходить все дальше. Они должны стремиться войти в когорту лучших", — сказал Джеррард.

Отметим, что новый тренер английского Тоттенхэма Антонио Конте после прихода в клуб оповести игроков о запрете употребления кетчупа и майонеза.

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