Англия

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, представляют вашему вниманию анонс матча 12-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В центральном матче 12-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает историческое противостояние между Ливерпулем и лондонским Арсеналом, которое пройдет на Энфилде.

Ливерпуль — Арсенал

Суббота, 20 ноября, 19:30. Энфилд, Ливерпуль. Главный арбитр — Майкл Оливер. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Почему же все-таки противостояние Ливерпуля и Арсенала можно справедливо считать историческим? Дело в том, что практически всегда в очных встречах этих команд мы наблюдаем большое количество забитых мячей. За всю историю в поединках Арсенала и Ливерпуля было забито 169 голов, что является самым результативным противостоянием в истории АПЛ.

Но, если брать исключительно последние сезоны, то чаще всего вынимать мячи из сетки ворот приходилось именно голкиперу Арсенала, поскольку сегодняшний Ливерпуль пусть и не без проблем, но пока является командой уровнем повыше, чем "канониры". Да, сейчас подопечные Юргена Клоппа идут четвертыми в таблице АПЛ и опережают Арсенал всего на одну строчку (два набранных очка), тогда как последний матч против Вест Хэма завершился для них поражением, но диктовать Ливерпулю свой темп игры не смогут 99% команд в Европе. Арсенал — не исключение.

Впрочем, нельзя игнорировать тот факт, что команда Микеля Артеты совершила серьезный прогресс благодаря ряду летних усилений, а о стартовых трех поражениях в новом сезоне от Брентфорда, Челси и Манчестер Сити уже никто и не вспоминает. Стоило ряду ключевых игроков вернуться в обойму — мы увидели совершенно другой Арсенал, который в перспективе может вернуть себе приставку "топ".

Опять же, Микель Артета любит контролировать как ход игры, так и мяч, но невероятный прессинг Ливерпуля с первых минут не позволит игрокам лондонского клуба слишком долго думать над комбинациями и затягивать с решениями, поэтому, вполне возможно, ради положительного результата Арсенал пожертвует владением и сделает ставку на оборону, быстрые контратаки и стандартные положения, чтобы продлить свою серию без поражений во всех турнирах до 11 матчей.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 1,48, тогда как потенциальный успех Арсенала оценивается показателем 6,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,10.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Фирмино, Кейта, Эллиотт, Джонс, Гомес, Милнер — Колашинац, Джака, Балогун

Под вопросом: Робертсон, Ориги — Партей, Обамеянг

Результаты последних очных встреч

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