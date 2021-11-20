Англичане намерены перехватить хавбека у Ювентуса.
аксель витсель, getty images
20 ноября 2021, 08:25
Полузащитник дортмундской Боруссии Аксель Вистель заинтересовал английский Ньюкасл.
Английский клуб готов перебить предложение Ювентуса по зарплате бельгийцу. "Сороки" намерены предложить Витселю 10 млн евро за сезон, в то время он получает сейчас 7 млн евро.
По информации Tutto Juve, "Старая синьора" не готова платить футболисту даже текущие семь миллионов.
Напомним, контракт Витселя с Боруссией Д рассчитан до лета 2022 года и зимой он сможет подписать предварительный контракт с любым другим клубом.
В текущем сезоне Витсель принял участие в 18-ти матчах Боруссии Д во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.