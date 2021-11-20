Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Лестер и лондонский Челси.

Субботняя программа 12-го тура английской Премьер-лиги начнется с поединка между Лестером и лондонским Челси.

После ничьей против Лидса (1:1), Брендан Роджерс решил вернуться к варианту с тремя защитниками, выпустив Амарти к Эвансу и Сеюнджю, а на правый фланг полузащиты отправился Олбрайтон. Отмечаем также и очередное отсутствие в старте Ихеаначо.

Томас Тухель, на фоне аналогичного результата в игре против Бернли (1:1), предпочел отправить Кристенсена на скамейку запасных, в то время как его место занял Чалоба. Маунт на позиции атакующего полузащитника заменил Баркли, а на острие вновь отправился Кай Хаверц.

Лестер: Шмайхель — Амарти, Эванс, Сеюнджю — Кастань, Сумаре, Ндиди, Олбрайтон — Лукман, Варди, Барнс.

Запасные: Уорд, Бертранд, Вестергор, Мэддисон, Чаудхери, Дьюсбери-Холл, Ихеаначо, Перес, Дака.



Челси: Менди — Чалоба, Тиаго Силва, Рюдигер — Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилвелл — Маунт, Хадсон-Одои — Лукаку.