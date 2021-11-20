Англия
20 ноября 2021, 16:24
Челси не заметил сопротивления Лестера
Коллектив Томаса Тухеля отлично размялся перед ключевой игрой в рамках Лиги чемпионов УЕФА против туринского Ювентуса.
Лестер — Челси, Getty Images
20 ноября 2021, 16:24
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Лестер — Челси 0:3
Голы: Рюдигер, 14, Канте, 28, Пулишич, 71
Лестер: Шмайхель — Амарти, Эванс, Сеюнджю — Кастань, Сумаре (Дьюсбери-Холл, 75), Ндиди, Олбрайтон — Лукман (Ихеаначо, 46), Варди, Барнс (Мэддисон, 46).
Челси: Менди — Чалоба, Тиаго Силва, Рюдигер — Джеймс, Канте, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 77), Чилвелл — Маунт (Зийех, 63), Хадсон-Одои — Хаверц (Пулишич, 63).
Предупреждения: Амарти, Эванс — Менди