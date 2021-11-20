Англия

Вашему вниманию результаты шести поединков 12-го тура английской Премьер-лиги.

Завершились очередные шесть поединков 12-го тура английской Премьер-лиги.

Так, главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер стал еще на шаг ближе к увольнению из-за поражения Уотфорду, Астон Вилла обыграла дома Брайтон в дебютном поединке Стивена Джеррарда на посту наставника бирмингемцев, Ньюкасл устроил голевую феерию с Брентфордом, впрочем как и Бернли с Кристал Пэлас, Вулверхэмптон минимально обыграл Вест Хэм, а Дин Смит начал работу в Норвиче с победы над Саутгемптоном.

Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1

Голы: Кинг, 28, Сарр, 44, Педро, 77, Деннис, 90+4 — Ван де Беек, 50

Уотфорд: Фостер, Фемения, Кэткарт, Нкулу (Трост-Эконг, 64), Мазина, Сиссоко, Клеверли, Луза (Жоао Педро, 77), Сарр (Эрнандес, 68), Кинг, Деннис.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу (Далот, 85), Матич, Бруну Фернандеш, Мактоминей (ван де Беек, 46), Санчо (Лингард, 90+1), Роналду, Рэшфорд (Марсьяль, 46).

Удаление: Магуайр (Манчестер Юнайтед), 69

Астон Вилла — Брайтон 2:0

Гол: Уоткинс, 83, Мингс, 88

Астон Вилла: Мартинес, Мингз, Конса, Таргетт, Макгинн, Накамба, Рэмзи (Эль-Гази, 84), Кэш, Буэндиа (Янг, 74), Ингз (Бэйли, 66), Уоткинс.

Брайтон: Стил, Лэмпти (Мопе, 79), Даффи, Данк, Уэбстер, Кукурелья (Марч, 64), Гросс (Макалистер, 89), Модер, Биссума, Лаллана, Троссард.

Ньюкасл — Брентфорд 3:3

Голы: Ласселс, 10, Жоэлинтон, 39, Сен-Максимен, 75 — Тоуни, 11, Генри, 31, Оньека, 61

Ньюкасл: Дарлоу, Кларк, Шер (Лонгстафф, 71), Ласселс, Мерфи, Ритчи, Шелви, Уиллок (Фрэйзер, 71), Сен-Максимен, Уилсон, Жоэлинтон.

Брентфорд: Альваро Фернандес, Янссон, Роэрслев (Гуд, 80), Пиннок, Генри, Канос, Нергор, Янельт (Баптист, 88), Тоуни, Годдос (Оньека, 59), Мбемо.

Бернли — Кристал Пэлас 3:3

Голы: Ми, 19, Вуд, 27, Корне, 49 — Бентеке, 8, 36, Гуэхи, 42

Бернли: Поуп, Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор, Гудмундссон, Вествуд, Браунхилл, Вуд (Родригес, 80), Корне (Выдра, 84), Макнил.

Кристал Пэлас: Гуаита, Уорд, Андерсен, Гуэхи, Митчелл, Куяте, Миливоевич (Эдуар, 87), Галлахер (Шлупп, 81), Айю (Олисе, 58), Заа, Бентеке.

Вулверхємптон — Вест Хэм 1:0

Гол: Хименес, 58

Вулверхэмптон: Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Аит-Нури, Моутинью, Поденсе (Траоре, 76), Рубен Невеш, Хван Хи Чхан (Дендонкер, 87), Хименес.

Вест Хэм: Фабианьски, Джонсон, Доусон, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс (Лансини, 59), Антонио, Бенрахма (Влашич, 71), Боуэн (Ярмоленко, 71).

Норвич - Саутгемптон 2:1

Голы: Пукки, 7, Хэнли, 79 — Адамс, 4

Норвич: Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс, Цолис, Маклин, Норманн, Гилмор (Рупп, 86), Рашица (Цолис, 90), Кэнтуэлл (Сарджент, 46), Пукки.

Саутгемптон: Маккарти, Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс, Диалло, Эльюнусси (Броя, 57), Ромеу (Войнович, 73), Уорд-Проуз, Армстронг, Адамс (Уолкотт, 62).