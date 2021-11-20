Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
В рамках 12-го тура английской Премьер-лиги Лестер принимал на своем поле Челси, где потерпел разгромное поражение.
Подопечные Брендана Роджерса пропустили в свои ворота три безответных мяча, авторами которых стали Рюдигер, Канте и Пулишич.
Обзор матча:
Лестер — Челси 0:3
Голы: Рюдигер, 14, Канте, 28, Пулишич, 71
Лестер: Шмайхель — Амарти, Эванс, Сеюнджю — Кастань, Сумаре (Дьюсбери-Холл, 75), Ндиди, Олбрайтон — Лукман (Ихеаначо, 46), Варди, Барнс (Мэддисон, 46).
Челси: Менди — Чалоба, Тиаго Силва, Рюдигер — Джеймс, Канте, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 77), Чилвелл — Маунт (Зийех, 63), Хадсон-Одои — Хаверц (Пулишич, 63).
Предупреждения: Амарти, Эванс — Менди