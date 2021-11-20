Англия
20 ноября 2021, 21:31
Ливерпуль не оставил шансов Арсеналу
Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, подводят итоги матча 12-го тура АПЛ между Ливерпулем и Арсеналом.
20 ноября 2021, 21:31
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Ливерпуль — Арсенал 4:0
Голы: Мане, 39, Жота, 52, Салах, 73, Минамино, 78
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Ван Дейк, Матип, Цимикас — Фабиньо, Алькантара (Мортон, 84), Окслейд-Чемберлен (Хендерсон, 77) — Салах, Жота (Минамино, 76), Мане.
Арсенал: Рамсдейл — Томиясу, Уайт, Габриэль, Тавареш — Сака, Партей (Эльнени, 83), Локонга (Мэйтленд-Найлз, 53), Смит-Роу — Ляказетт (Эдегор, 66) — Обамеянг.
Предупреждения: Мане, Фабиньо