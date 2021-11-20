Англия

Руководство "красных дьяволов" созвало экстренное совещание

После разгромного поражения от Уотфорда со счетом 1:4 руководство Манчестер Юнайтед созвало экстренное совещание, чтобы вновь обсудить будущее Оле-Гуннара Солскьяера на посту главного тренера первой команды.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, часть правления "красных дьяволов" настаивает на немедленном увольнении норвежского специалиста.

По информации источника, теперь вопрос об отставке Солскьяера стоит действительно серьезно.

Последнее слово будет за Джоэлом Глейзером, который является совладельцем Манчестер Юнайтед.

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