Англия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка английского первенства.

В матче 12-го тура АПЛ Ньюкасл на своем поле сыграл вничью с Брентфордом со счетом 3:3.

На данный момент Ньюкасл находится на дне турнирной таблицы с 6 очками, а Брентфорд идет на 14-й строчке с 13 пунктами.



Ньюкасл — Брентфорд 3:3

Голы: Ласселс, 10, Жоэлинтон, 39, Сен-Максимен, 75 — Тоуни, 11, Генри, 31, Оньека, 61

Ньюкасл: Дарлоу, Кларк, Шер (Лонгстафф, 71), Ласселс, Мерфи, Ритчи, Шелви, Уиллок (Фрэйзер, 71), Сен-Максимен, Уилсон, Жоэлинтон.

Брентфорд: Альваро Фернандес, Янссон, Роэрслев (Гуд, 80), Пиннок, Генри, Канос, Нергор, Янельт (Баптист, 88), Тоуни, Годдос (Оньека, 59), Мбемо.