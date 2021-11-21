Англия

Вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Англии.

В двенадцатом туре английской Премьер-Лиги лондонский Тоттенхэм на своем поле примет Лидс.

Компания Parimatch считает фаворитом данного противостояния подопечных Антонио Конте, оценивая потенциальный успех "шпор" коэффициентом 1,75.

Верным поклонникам "павлинов" предлагается поставить на победу своей команды с коэффициентом 4,70.

Ничья в матче Тоттенхэм — Лидс оценивается коэффициентом 3,95.

Любителям рискованных ставок предлагается предугадать количество мячей, забитых одной из команд. Так, на индивидуальный тотал Тоттенхэма больше двух мячей предлагается поставить с коэффициентом 3,45.

Матч состоится в воскресенье, 21 ноября в 18:30 по киевскому времени.