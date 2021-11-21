Англия

"Горожане" отправили в ворота соперника три безответных мяча.

Манчестер Сити в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Англии принимал на своем поле Эвертон и добился победы.

Подопечные Хосепа Гвардиолы открыли счет под занавес первой половины игры усилиями Рахима Стерлинга, а в дебюте второго тайма Родри сделал счет 2:0.

Уже ближе к финальному свистку голом отметился Силва, сняв все вопросы о победителе матча.

Манчестер Сити — Эвертон 3:0

Голы: Стерлинг, 44, Родри, 55, Силва, 86

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Лапорт (Аке, 76), Жоау Канселу — Гюндоган, Бернарду Силва, Родри — Фоден (Марез, 58), Палмер, Стерлинг.

Эвертон: Пикфорд — Коулмэн, Годфри, Кин, Динь — Грэй (Ивоби, 17), Таунсенд, Делф (Рондон, 63), Аллан, Гордон — Ришарлисон.

Предупреждения: Ляпорт — Ришарлисон