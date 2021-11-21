Завершился матч чемпионата Англии.
Тоттенхэм, Getty Images
21 ноября 2021, 20:23
В рамках 12 тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм в домашних стенах переиграл Лидс со счетом 2:1.
Лидс взял игру под свой контроль в первой половине встречи. Перед свистком на перерыв команда Бьелсы сумела выйти вперед. Джеймс принял мяч в штрафной площадке и точным ударом переиграл Льориса — 0:1.
Во втором тайме Лидс не сбавлял обороты, но и хозяева заметно прибавили. На 58 минуте счет стал равным — 1:1. Хейбьерг оказался в центре штрафной, получил мяч и вогнал его в сетку.
Спустя 11 минут "шпоры" были уже впереди. Дайер пробил со штрафного, мяч попал в стойку, а Регилон оказался первым на добивании и поразил уже пустые ворота — 1:2. Итог — волевая победа "шпор".
Тоттенхэм — Лидс 2:1
Голы: Хейбьерг, 58, Регилон, 69 — Джеймс, 44
Тоттенхэм: Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Танганга (Санчес, 68), Регилон (Сессеньон, 79), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Алли, 88), Хейбьерг, Уинкс, Кейн.
Лидс: Мелье, Даллас, Льоренте, Купер, Филлипс, Стрейк, Харрисон, Форшоу (Робертс, 72), Клих (Фирпо, 59), Джеймс, Гелхардт (Маккинстри, 87).
Предупреждения: Гелхардт, Форшоу, Купер.