Англия

Завершился матч чемпионата Англии.

В рамках 12 тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм в домашних стенах переиграл Лидс со счетом 2:1.

Лидс взял игру под свой контроль в первой половине встречи. Перед свистком на перерыв команда Бьелсы сумела выйти вперед. Джеймс принял мяч в штрафной площадке и точным ударом переиграл Льориса — 0:1.

Во втором тайме Лидс не сбавлял обороты, но и хозяева заметно прибавили. На 58 минуте счет стал равным — 1:1. Хейбьерг оказался в центре штрафной, получил мяч и вогнал его в сетку.

Спустя 11 минут "шпоры" были уже впереди. Дайер пробил со штрафного, мяч попал в стойку, а Регилон оказался первым на добивании и поразил уже пустые ворота — 1:2. Итог — волевая победа "шпор".

Тоттенхэм — Лидс 2:1

Голы: Хейбьерг, 58, Регилон, 69 — Джеймс, 44

Тоттенхэм: Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Танганга (Санчес, 68), Регилон (Сессеньон, 79), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Алли, 88), Хейбьерг, Уинкс, Кейн.

Лидс: Мелье, Даллас, Льоренте, Купер, Филлипс, Стрейк, Харрисон, Форшоу (Робертс, 72), Клих (Фирпо, 59), Джеймс, Гелхардт (Маккинстри, 87).

Предупреждения: Гелхардт, Форшоу, Купер.