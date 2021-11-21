Англия

Главный тренер Тоттенхэма прокомментировал волевую победу своей команды.

В 12-м туре Английской Премьер-Лиги Тоттенхэм на своем поле добыл волевую победу над Лидсом (2:1).

Наставник "шпор" Антонио Конте поделился мыслями относительно победы своей команды над соперником.

"В первом тайме у нас был ряд сложностей с тактикой и интенсивностью. Во втором тайме я внес некоторые коррективы. Лидс — лучшая команда АПЛ по пробегу, а мы их перебегали. Мы были лучше в интенсивности и заслужили 3 очка", — приводит слова наставник BBC.

После этой победы Тоттенхэм поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице, в то время как Лидс лишь на очка опережает идущий в зоне вылета Бернли.

Следующий матч подопечные Конте проведут против Муры в рамках пятого тура Лиги конференций.

Матч состоится в четверг, 25 ноября в 19:45.