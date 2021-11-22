Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты минувшего тура.
Уотфорд — Манчестер Юнайтед, Getty Images
22 ноября 2021, 07:56
Двенадцатый тур "элитного" дивизиона чемпионата Англии подарил любителям футбола много ярких матчей и красивых голов.
Уотфорд отправил Оле-Гуннара Солскьяера в отставку с поста главного тренера Манчестер Юнайтед, Вулверхэмптон неожиданно остановил Вест Хэм, Ливерпуль расправился с Арсеналом, а Антонио Конте отпраздновал первую победу в АПЛ после своего возвращения.
Предлагаем вашему вниманию обзор всех матчей 12-го тура:
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