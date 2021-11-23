Англия

Английский вингер отметился забитым мячом в ворота Вильярреала.

Манчестер Юнайтед обыграл Вильярреал (2:0) в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, гарантировав себе выход в плей-офф турнира.

Второй гол за "красных дьяволов" забил Джейдон Санчо, для которого это взятие ворот стало первым в составе манкунианцев.

Санчо перебрался в Манчестер Юнайтед из дортмундской Боруссии прошлым летом, сумма трансфера составила 85 миллионов евро.

Всего 21-летний вингер сыграл за МЮ в 15 матчах нынешнего сезона и до сих пор не отличался результативными действиями.

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