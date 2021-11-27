Англия

Наставник Арсенала прокомментировал неудачный период в карьере своего подопечного

Николя Пепе перешел в лондонский Арсенал летом 2019 года за рекордную сумму в 79 млн евро. Тем не менее, ивуариец так и не может стать "своим" на Эмирейтс, по-прежнему являясь игроком ротации.

Главный тренер "канониров" Микель Артета поделился мыслями относительно выступлений своего подопечного заявив, то верит в возрождение того Пепе, какого клуб покупал из Лилля.

"У нас есть еще пара сезонов, чтобы увидеть на поле, стоило ли вкладывать в футболиста такие деньги. Я верю, что он сможет вернуться на былой уровень, но это будет трудно. Вопрос цены и качества очень специфичен. Мы платим за индивидуальное исполнение, но ведь футбол — командная игра, ведь так? Сложный вопрос.

Никто не сомневается в таланте Пепе и в том, что он может внести хаос в любые оборонные порядки. Ему необходимо не только делать то, что он у умеет, но и поднять свой уровень", — приводит слова специалист The Guardian.

В текущем сезоне Пепе сыграл всего 9 игр за Арсенал за во всех турнирах, сумев отличиться двумя забитыми мячами. Отметим, что в последних четырех матчах "канониров" француз пробыл на поле всего 5 минут.

Ранее Ювентус отказал Арсеналу в обмене Пепе на Кулусевски.